- Eckert & Ziegler dévoile une nouvelle structure de bureaux à Dresde

Eckert & Ziegler, une entreprise de radiopharmacie et de technologie médicale, a officiellement inauguré ses nouvelles installations de production de 1 700 mètres carrés à Dresde. Selon le ministre saxon de l'Économie, Martin Dulig (SPD), cette nouvelle construction symbolise la croissance prospère d'Eckert & Ziegler dans la région et les avantages que présente cet emplacement. L'entreprise collabore également main dans la main avec des institutions scientifiques locales et des entreprises de médecine nucléaire pour établir Dresde comme un hub européen de radiopharmacie de premier plan.

Le site de Dresde-Rossendorf abrite une infrastructure de haute technologie pour la production et la distribution de radiopharmaceutiques à l'échelle mondiale, ainsi que des services de gestion et d'élimination des déchets radioactifs dans le traitement du cancer. Dans ce contexte, Eckert & Ziegler prévoit d'investir environ 50 millions d'euros dans l'extension du site de production. Selon la ville de Dresde, ces nouveaux bâtiments serviront de base au développement futur de l'entreprise et ouvriront la voie à la création de jusqu'à 100 postes d'expert en ingénierie mécanique et en radiopharmacie en Saxe.

