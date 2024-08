Échange de prisonniers avec la Russie: 115 soldats ukrainiens retrouvent leur liberté

115 soldats ukrainiens ont quitté la captivité russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé cela via Telegram.

11:45 Les négociations d'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent D'autres échanges de prisonniers sont discutés entre la Russie et l'Ukraine : 115 prisonniers doivent être échangés de chaque côté aujourd'hui, selon un représentant des Émirats arabes unis (EAU) qui médiateurs. Cela serait la première telle action depuis que l'Ukraine a lancé son offensive en Russie ce mois-ci. L'agence de presse russe RIA a confirmé cela, citant le ministère de la Défense à Moscou. Des soldats russes capturés par l'Ukraine pendant son offensive dans la région de Kursk sont apparemment sur le territoire biélorusse. Cela marquerait le septième tel échange médiatisé par les EAU depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. Les EAU, alliés de sécurité proches des États-Unis, ont maintenu de bonnes relations avec Moscou tout au long du conflit, malgré le mécontentement des gouvernements occidentaux. Cependant, les relations avec Kyiv se sont également renforcées.

11:21 Le président polonais Duda et le Premier ministre lituanien Simonyte assistent aux célébrations à Kyiv L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire de l'indépendance aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accueille le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre lituanien Ingrida Simonyte à cette occasion. Le bureau du président ukrainien a publié plusieurs photos des célébrations à Kyiv :

11:02 La Lettonie fournira 126 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en 2024 La Lettonie a promis 126 millions de dollars (112 millions d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine cette année et contribuera à élargir l'initiative Drone Coalition. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a partagé cette information sur Facebook. Umerov a précédemment rencontré une délégation lettone dirigée par le ministre de la Défense letton Andris Spruds. "Renforcer la coalition Drone est un sujet particulièrement important", a déclaré Umerov. Au total, la Lettonie fournira plusieurs milliers de drones pour aider à repousser l'agression russe à grande échelle. Umerov a également déclaré que des dizaines de pays étaient déjà membres de la coalition.

10:40 Zelenskyy lance le processus d'adhésion de l'Ukraine à la CPI Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a lancé le processus d'adhésion de son pays à la Cour pénale internationale (CPI) en signant une loi ratifiant le Statut de Rome. Ce geste est considéré comme une étape importante vers l'intégration de l'Ukraine avec l'UE. Le parlement avait précédemment approuvé cette action. La CPI a émis des mandats d'arrêt internationaux, y compris contre le président russe Vladimir Poutine.

10:00 Zelensky signe une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe Pour marquer l'anniversaire de l'indépendance de son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a signé une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe. En faisant cela, Zelensky a souligné que l'Ukraine faisait une étape importante pour renforcer son indépendance. La loi, adoptée mardi par le parlement ukrainien, interdit les organisations religieuses ayant des liens avec Moscou. La Russie proteste vivement contre cette mesure. La loi fixing un délai pour que les organisations religieuses coupent leurs liens avec la Russie, un processus qui pourrait prendre plusieurs années.

09:42 Les médias rapportent : un dépôt de munitions russe en feu après une frappe de drone L'Ukraine semble avoir ciblé une installation militaire en Russie : selon le portail d'informations indépendantes Astra, un dépôt de munitions russe dans la région de Voronezh a été allegedly touché par des frappes de drones ukrainiens. La cible spécifique était apparemment un entrepôt près de la ville d'Ostrogoshsk, à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh. Bien que les officiels russes n'aient pas encore confirmé l'incident, le gouverneur Alexander Gusev a déclaré l'état d'urgence dans trois localités en raison des conséquences d'un incendie et de l'explosion d'explosifs. Gusev a souligné qu'aucun bâtiment civil n'avait été endommagé, mais que des mesures d'urgence étaient nécessaires dans trois localités. Environ 200 personnes ont été évacuées et deux femmes ont été blessées, l'une d'elles a été hospitalisée.

09:00 La guerre est "revenue en Russie", selon Zelensky La guerre est "revenue en Russie", selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Dans son message vidéo marquant l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, Zelensky a suggéré que la Russie avait prévu de "détruire" l'Ukraine avec son invasion. Cependant, l'Ukraine célèbre aujourd'hui son 33e anniversaire de l'indépendance, a déclaré Zelensky, et les conséquences du conflit sont revenues à leur source. Selon Zelensky, le message vidéo a été enregistré dans la région frontalière d'où Kyiv a lancé son offensive en Russie le 6 août.

08:30 La Russie déclare l'état d'urgence dans une partie de la région de Voronezh La Russie a déclaré l'état d'urgence dans certaines parties de la région de Voronezh suite à une frappe de drone pendant la nuit. Le gouverneur Alexander Gusev a annoncé l'urgence sur Telegram, déclarant que cinq drones avaient été interceptés, mais que les débris tombants avaient allumé un feu et causé l'explosion d'explosifs. Gusev a souligné qu'aucun bâtiment civil n'avait été endommagé, mais que des mesures d'urgence étaient nécessaires dans trois localités. Plus de 200 personnes ont été évacuées et deux femmes ont été blessées, l'une d'elles a été hospitalisée.

Les derniers rapports font état de lourdes pertes du côté russe à Kyiv : 1160 soldats russes ont été tués ou mis hors de combat en une seule journée. Selon le ministère de la Défense ukrainien, cela porte le nombre total de soldats russes "neutralisés" depuis le début du conflit en février 2022 à un chiffre étonnant de 606 490. Le rapport quotidien du ministère sur les pertes russes indique également que l'ennemi a perdu neuf chars supplémentaires (portant le total à 8 542) depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine affirme avoir comptabilisé plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ne sont plus sous le contrôle russe ou ont été détruits. Cependant, ces chiffres restent non vérifiés car Moscou maintient un silence sur ses propres pertes en Ukraine.

22:21 Lettonie : Plus grande livraison de drones à l'Ukraine à ce jour

Le ministre letton de la Défense, Artis Pabriks, a annoncé que la Lettonie avait livré le plus grand nombre de drones à l'Ukraine à ce jour. Cette annonce intervient alors que les forces ukrainiennes utilisent de plus en plus de drones pour contrer l'avancée russe.

21:55 Bilan des victimes suite aux bombardements russes dans l'oblast de Kherson

Dix personnes ont été blessées suite aux bombardements russes dans l'oblast de Kherson, selon Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson.

21:29 Attaque de roquettes russes contre des installations agricoles dans l'oblast de Sumy

Des roquettes russes ont touché plusieurs installations agricoles dans l'oblast ukrainien de Sumy, selon le parquet régional. L'armée russe a mené une attaque de roquettes contre l'infrastructure agricole dans l'après-midi, selon le communiqué.

20:54 Attaque de drones contre un dépôt de munitions dans l'oblast russe de Voronezh

Une attaque de drones dans la nuit dans l'oblast russe de Voronezh a entraîné un incendie et une explosion présumée de dispositifs explosifs, selon "Kyiv Independent", citant le gouverneur régional Aleksandr Gusev. Selon les unités de défense aérienne russes, plusieurs véhicules aériens sans pilote ont été abattus dans la région, entraînant un incendie et une explosion à un endroit non précisé. Le canal russe Telegram Astra a rapporté que l'explosion a eu lieu dans un dépôt de munitions à Ostrogozhsk. Au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont lancé une série d'attaques de drones contre l'infrastructure militaire russe et son secteur énergétique.

20:13 États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 entités et individus

Les États-Unis, selon le département d'État américain, ont imposé des sanctions à plus de 400 organisations et individus prétendument liés à la guerre de la Russie en Ukraine. "Aujourd'hui, nous visons la Russie là où ça fait mal", a déclaré Aaron Forsberg, directeur de la politique de sanctions économiques au département d'État américain. Les sanctions ciblent spécifiquement le secteur énergétique russe, ainsi que des entités en Turquie et aux Émirats arabes unis. Elles comprennent également des entreprises chinoises soupçonnées d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales et à renforcer son armée, telles que le département d'exportation-importation du groupe chinois Dalian Machine Tool, qui est censé avoir fourni des biens à double usage d'une valeur de 4 millions de dollars à des entreprises russes. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a condamné les sanctions unilatérales, affirmant que le commerce normal entre la Chine et la Russie ne devrait pas être affecté.

19:48 Biélorussie et Chine renforcent leur coopération en matière de sécurité

La Biélorussie et la Chine ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité, de la finance et de l'énergie. Selon "Kyiv Independent", les deux pays s'engagent à renforcer leurs liens en matière de sécurité et à promouvoir la collaboration dans les industries financières et énergétiques. Les pays cherchent également à renforcer leur coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.

17:38 Le Premier ministre Starmer promet un soutien à long terme à l'Ukraine pour son jour national

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis un soutien à long terme à l'Ukraine pour son jour national, déclarant : "Mon message à tous les Ukrainiens, que vous soyez sur le front ou au Royaume-Uni, est clair : nous sommes avec vous aujourd'hui et pour toujours." Starmer a réaffirmé cet engagement lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lorsqu'il était à Londres il y a quelques semaines, selon Starmer. Le gouvernement britannique et le public sont solidaires de l'Ukraine. "Nous sommes là pour vous tant que vous avez besoin de nous", a conclu Starmer avec la salutation ukrainienne "Slawa Ukrajini" (Gloire à l'Ukraine).

01:29 Norvège accorde une licence pour le développement de grenades en Ukraine et finance le projet

La Norvège a accordé à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et a convenu de financer le projet. La société norvégienne Nammo a conclu un accord avec une entreprise de défense ukrainienne pour lui accorder une licence de fabrication de grenades d'artillerie à poudre norvégiennes aux frais de la Norvège. "La Norvège aide actuellement l'Ukraine en fournissant des munitions de son propre stock et directement de l'industrie. Maintenant, Nammo souhaite partager sa stratégie avec l'Ukraine, permettant aux forces armées ukrainiennes d'être réapprovisionnées plus rapidement", a déclaré le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

Après une augmentation temporaire du niveau d'alerte à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen et des rumeurs d'attaques potentielles de drones russes, les autorités de sécurité allemandes recommandent la vigilance. "L'Allemagne est depuis longtemps une cible de la guerre hybride de la Russie, et par conséquent, les installations comme les militaires, en particulier celles qui sont importantes pour l'OTAN, comme Geilenkirchen, sont sous la menace potentielle de sabotage et d'actions d'espionnage", déclare l'expert en affaires étrangères de l'

18:34 Biden Promet un Nouveau Soutien Militaire à l'Ukraine, avec un Accent sur la Défense Aérienne

Le président américain Joe Biden a annoncé un nouveau plan d'aide militaire pour l'Ukraine lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Le paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense contre les drones, des missiles anti-chars et des munitions, selon le Bureau du président américain. Biden a réaffirmé le "soutien inébranlable des États-Unis au peuple ukrainien" à Zelenskyy. Le montant de cette nouvelle aide n'a pas été révélé.

21:29 Zelenskyy Exhorte à la Livraison des Armes Promises

L'armée ukrainienne a besoin d'une aide internationale urgente. Le président Zelenskyy encourage vivement les alliés occidentaux de l'Ukraine à livrer les paquets d'armes promis. "Au front, nous combattons avec des obus et du matériel, pas avec des mots comme 'demain' ou 'bientôt'", déclare-t-il dans son message vidéo du soir. Selon lui, l'Ukraine attend des paquets d'armes ou de matériel "qui ont été annoncés et décidés, mais pas encore livrés". Il ne donne pas plus de détails.

20:58 Les Habitants de Kursk S'expriment: "Tout le Monde Est Livré à Soi-même"

Alors que les hostilités persistent dans la région russe du sud de Kursk, les habitants semblent de plus en plus mécontents : des autorités qu'ils estiment les avoir abandonnés, de l'armée ukrainienne, et même de leur propre armée. Personne ne se soucie des gens, déclare une jeune femme de 28 ans au "Moscow Times". "Pour la Russie, nous ne sommes qu'une partie de la carte. Pour les Ukrainiens, nous sommes des ennemis soutenant le régime de Poutine. Tout le monde [ici] est laissé à l'abandon." Elle accuse les autorités de mentir et de prétendre qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et un homme de 32 ans explique que si les gens blâment l'Ukraine pour l'attaque, ils remettent également en question la compétence de l'armée russe : "Comment ont-ils pu ne pas détecter l'accumulation d'un si grand nombre de troupes ukrainiennes à la frontière ?" Si certains individus étaient autrefois sympathiques envers l'Ukraine ou neutres, leur position a maintenant évolué vers une colère intense, déclare-t-elle. Un autre habitant de la région de Kursk déclare : "Les Ukrainiens ne sont pas nos amis pour le moment." Cependant, un bénévole de la Croix-Rouge à Kursk déclare ne pas ressentir de colère envers l'Ukraine. "Eux aussi ne sont que des victimes de la situation."

L'Union européenne a exprimé son soutien à l'adhésion de l'Ukraine à la Cour pénale internationale. Cette mesure est considérée comme une étape importante vers l'intégration de l'Ukraine avec l'UE.

