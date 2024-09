Écarts spécifiques par pays dans l'expansion de la dette publique

Les gouvernements, régions, municipalités et organisations de sécurité sociale en Allemagne doivent collectivement environ 2,5 billions d'euros aux banques et aux entreprises. Près d'un cinquième de cette dette est dû par les régions. Malgré le besoin de certains secteurs d'emprunter plus, d'autres régions ont connu une baisse significative de leur fardeau dette.

Selon l'Office fédéral de la statistique, les engagements financiers de l'Allemagne ont augmenté de 0,6 % ou 14,7 milliards d'euros à la fin du premier semestre 2023 par rapport à l'année précédente, soit un total de 2 459,8 milliards d'euros. Cependant, cela représente 1,7 milliard d'euros de moins qu'au premier trimestre. Les dettes envers le secteur privé, telles que les banques et les corporations, sont les seules dettes incluses dans ce chiffre.

La dette du gouvernement fédéral a augmenté de 0,1 % ou 979 millions d'euros à la fin de 2023. La dette du fonds spécial "Economic Stabilization Fund Corona" a diminué de 11,8 % pour atteindre 32,6 milliards d'euros, tandis que celle du "Special Fund Bundeswehr" a augmenté de 93,3 % pour atteindre 11,2 milliards d'euros.

À mi-parcours, les régions avaient une dette de 603,7 milliards d'euros, en augmentation de 1,6 % ou 9,5 milliards d'euros par rapport à la fin de 2023. Les plus fortes augmentations ont été observées à Berlin (8,6 %), Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (7,7 %), Rhénanie-Palatinat (7,3 %) et Hesse (7,1 %). Les plus fortes baisses ont été enregistrées en Bavière (moins 7,2 %), Hambourg (moins 2,5 %), Brême (moins 2,3 %) et Thuringe (moins 2,2 %).

Les municipalités et les associations municipales ont également connu une augmentation de leur dette, qui a augmenté de 2,7 % pour atteindre 158,8 milliards d'euros. Les plus fortes augmentations ont été observées en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (10,2 %), Saxe (8 %) et Rhénanie-du-Nord-Westphalie (5 %). Une baisse de la dette a été enregistrée uniquement en Rhénanie-Palatinat (moins 11,3 %) et en Thuringe (moins 2,7 %).

La dette des institutions de sécurité sociale a diminué de 0,8 % pour atteindre 40,6 milliards d'euros, selon les statistiques de l'office.

Plus d'un trillion d'euros de réserves

Il y a seulement quelques jours, des experts ont également rapporté que le gouvernement fédéral, les régions, les municipalités et les institutions de sécurité sociale, ainsi que les associations municipales, disposent également d'un important excédent financier. Celui-ci s'élevait à 1 143,6 milliards d'euros à la fin de 2023, en augmentation de 5,3 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Seule l'excédent financier envers le secteur privé est inclus dans ce chiffre.

L'excédent financier du gouvernement fédéral a diminué de 1,2 % pour atteindre 447,5 milliards d'euros. Cela est principalement dû à la réduction du portefeuille de FMS Wertmanagement GmbH, créé en 2010 en tant qu'institution de liquidation pour Hypo Real Estate Holding, qui a connu des difficultés pendant la crise financière.

L'excédent financier des régions a diminué de 3,8 % pour atteindre 269 milliards d'euros. Les plus fortes augmentations ont été enregistrées en Brandebourg (17,4 %), Hesse (15,1 %) et Bade-Wurtemberg (11,7 %). Les plus fortes baisses ont été observées en Basse-Saxe (moins 26,7 %), Schleswig-Holstein (moins 26,3 %) et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (moins 25,1 %).

Les municipalités ont augmenté leur excédent financier de 4,8 % pour atteindre 246,3 milliards d'euros, tandis que les institutions de sécurité sociale ont connu une augmentation de 5,8 % pour atteindre 180,8 milliards d'euros.

La Commission a noté dans son analyse que, malgré une augmentation globale des engagements financiers de l'Allemagne de 0,6 % lors du premier semestre 2023, la dette des institutions de sécurité sociale a diminué de 0,8 %.

Par conséquent, la Commission a suggéré que les stratégies de gestion efficaces mises en œuvre par les institutions de sécurité sociale pourraient servir de modèle pour d'autres entités telles que le gouvernement fédéral et les organismes régionaux pour réduire leur dette.

