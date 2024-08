- Éblouissante et réaliste: la dynastie des Wittelsbach

"Le lien de plus de 800 ans de la famille avec la terre de Bavière a été effectivement dissous de manière formelle avec la fin de la monarchie en 1918, mais la mutuelle affection et l'appréciation n'ont pas cessé," écrit le duc Franz de Bavière.

En fait, il est rare de trouver un pays qui a existé en tant qu'État libre et république pendant plus d'un siècle et qui est aussi étroitement lié à sa tradition royale que celui-ci. En Bavière, il y a même des autonomistes de gauche qui se font appeler "royalistes-bavarois antifascistes" par conviction.

Certains Wittelsbachs sont devenus culturellement significatifs

Aucune dynastie européenne n'est aussi étroitement identifiée à sa terre que les Wittelsbach. Ils ont régné sur la Bavière sans interruption en tant que ducs, électeurs et rois depuis 1180. Pendant 600 ans, ils ont également régné sur le Palatinat. Au fil des siècles, différentes branches sont apparues, et pendant longtemps, la Bavière elle-même était divisée. Lorsque la ligne bavaroise s'est éteinte en 1777, un cousin du Palatinat est intervenu et l'a poursuivie.

Certains Wittelsbachs, notamment le roi Louis II et son cousin Sisi, qui est devenu plus tard impératrice d'Autriche, ont marqué la pop culture internationale.

