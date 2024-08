- Ebling soutient les projets de Fazer pour les couteaux.

Le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie-Palatinat, Michael Ebling (SPD), soutient les plans de la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), pour renforcer les réglementations sur le port de couteaux en public. "Un durcissement des règles existantes est judicieux. Je soutiens explicitement cette initiative", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Mayence. Cependant, il ne voit pas la nécessité d'instaurer des zones interdites d'armes ou de couteaux dans le Land de Rhénanie-Palatinat.

Ebling est d'accord avec l'interdiction de porter des couteaux à lame fixe en public, même s'ils mesurent moins de six centimètres de longueur. Actuellement, cette interdiction ne s'applique qu'aux couteaux à lame fixe d'une longueur de douze centimètres. "Mais même les attaques avec des couteaux de moins de douze centimètres peuvent causer des blessures mortelles", a expliqué Ebling pour justifier sa position. Il n'y a pas non plus de raison de porter de tels couteaux en public sans motif légitime.

Contrairement à la tendance nationale, les crimes liés aux couteaux ont diminué dans le Land de Rhénanie-Palatinat, selon le ministère de l'Intérieur. Il y a eu une baisse de 25,5 % entre 2020 et 2023. Il y a eu une légère augmentation, passant de 436 à 447 crimes, entre 2022 et 2023. Cependant, le ministre a souligné que la situation objective ne reflète pas le "sens de sécurité perçu au niveau national concernant les attaques à coups de couteau".

Ebling a assuré que l'évolution serait surveillée. "Si nécessaire, nous interviendrons", a-t-il déclaré. L'instauration de zones interdites d'armes pourrait être une option. Cependant, "de telles interdictions ne peuvent réduire que les actes spontanés, les attaquants prémédités ne seront pas découragés par de telles interdictions", a-t-il ajouté.

De plus, les zones interdites d'armes ou de couteaux nécessiteraient un monitoring et une mise en œuvre intensifs du personnel. "Sinon, l'objectif ne sera pas atteint", a insisté Ebling. Les mesures de prévention et l'éducation sont également importantes, a-t-il souligné. La police essaie particulièrement de sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux.

