- Eberl perçoit le Bayern en position de réaliser son objectif et félicite Heidenheim.

Après avoir remporté six points lors des matchs d'ouverture en Bundesliga, Bayern Munich est satisfait de faire une pause sur la scène internationale sans être en tête du classement. Max Eberl, le directeur sportif, s'est exprimé après la victoire à domicile de 2:0 contre SC Freiburg, concluant la deuxième journée de matches. "Gagner deux fois, c'est l'objectif", a déclaré Eberl.

Eberl était globalement satisfait de la situation, étant donné que Bayern Munich avait également progressé au premier tour de la DFB-Pokal. "Heidenheim est en tête du classement, ils l'ont mérité avec leur victoire à domicile de 4:0. L'équipe en tête après la deuxième journée de matches n'est pas l'objectif principal", a déclaré Eberl. Outre Heidenheim et Bayern, RB Leipzig a également commencé la saison avec deux victoires.

"La fenêtre de transfert a été assez mouvementée"

Le début prometteur de la campagne a apporté un peu de paix à Munich, avec le marché des transferts fermé et l'équipe équipée pour la première partie de la saison. "Le marché des transferts a été assez mouvementé", a déclaré Eberl. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'équipe, qui comprend toujours l'ailier français Kingsley Coman. Une vente de Coman à la dernière minute n'a pas eu lieu. "Coman reste. Il est sous contrat avec nous. Il n'y a rien eu", a confirmé Eberl.

Eberl a mentionné que

