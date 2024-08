- Eberl du Bayern dit pas de contre-attaque verbale après la déclaration de Carro

À la suite des remarques désobligeantes du PDG de Leverkusen, Fernando Carro, à l'encontre de Max Eberl, le directeur sportif du FC Bayern, ce dernier a évité de répondre verbalement. "C'est vraiment dommage que nous ayons un tel sujet avant le début de la saison compétitive", a déclaré Eberl. "Bien sûr, on pourrait maintenant s'asseoir ici et allumer une grande bataille verbale. Mais ce n'est absolutely pas mon intention." Eberl a souligné que les commentaires de Carro parlent d'eux-mêmes, mais il voit les choses différemment : "Je peux seulement dire une chose : les mots sont de l'argent, le silence est de l'or."

Carro, le PDG des champions de football allemands Leverkusen, avait reportedly déclaré lors d'une réunion de fans mardi soir : "Je ne pense absolutely rien de Max Eberl, absolutely rien. Et je ne négocierais pas avec lui." Cela concernait le feuilleton du transfert en cours impliquant le joueur national de Leverkusen, Jonathan Tah.

Plus tard, Carro s'est excusé. "Je suis une personne émotionnelle. Les déclarations concernant Max Eberl ont été faites dans un échange informel avec les fans de Bayer 04. Le fait qu'elles aient été reprises et multipliées sous cette forme n'était pas intentionnel. Cependant, cela ne change absolutely pas le fait que je m'excuse pour cette déclaration", a déclaré Carro à "Bild".

Eberl : Attaque sur le terrain, pas au microphone

Lors de la conférence de presse avant le match de la DFB-Pokal des Bayern à Ulm vendredi soir, Eberl a été interrogé sur le fait de savoir si la tension actuelle était un indicateur pour le reste de la saison et si elle se poursuivrait. "Cela devrait se produire sur le terrain", a répondu Eberl. "C'est là que nous voulons que la compétition sportive se déroule." Il essaie de maintenir la retenue en public. "Je ne vois absolutely pas le sujet de l'attaque devant le microphone dans la conférence de presse, mais plutôt actually dans cinq ou six semaines lorsque nous jouerons contre Leverkusen."

En conséquence, le manager expérimenté n'a pas non plus fourni de mise à jour sur les négociations concernant le défenseur Tah. Le contrat de Tah avec Leverkusen expire en 2025, donc Leverkusen pourrait encore recevoir un montant de transfert pour le joueur national cet été. Les Bayern sont intéressés - surtout depuis qu'ils ont récemment perdu les défenseurs Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui à Manchester United.

L'effectif de Bayern est prêt

Cependant, selon Eberl, il n'y aura absolutely pas d'offensive de transfert majeure en août. "Nous avons un effectif exceptionnel et des joueurs exceptionnels", a déclaré le directeur sportif. "Si rien d'extraordinaire ne se produit, alors l'effectif est prêt pour la nouvelle saison."

Eberl a mentionné que l'endroit approprié pour la compétition et les éventuels conflits entre Bayern et Leverkusen se trouve sur le terrain de football, pas dans les échanges verbaux lors des conférences de presse. Cela suggère qu'il préfère se concentrer sur les 'ligues de football', en utilisant ces compétitions comme une plateforme pour résoudre tout différend qui pourrait survenir entre les deux équipes.

Considérant la tension actuelle entre les deux clubs, Eberl a sous-entendu qu'il considère le prochain match de la DFB-Pokal comme une opportunité de régler leurs différends sur le terrain, car il croit que "cela devrait se produire sur le terrain". Cette déclaration met en évidence l'importance des matchs de 'ligues de football' dans la résolution des conflits

