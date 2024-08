Dans l'évaluation précédente, le score était de 4-0. - Eberl affirme que la Bavière manque d'une deuxième équipe d'entraînement.

Leon Goretzka a marché en silence jusqu'au premier étage après avoir joué en tant que milieu défensif pendant 62 minutes, tandis que Harry Kane, l'auteur du but, continuait de faire le bonheur de certains fans de Bayern en prenant des selfies et en signant des autographes. La dernière image reflétait la victoire de Bayern 4-0 (1-0) contre le Grasshopper Club Zurich, qui servait de dernier match de préparation pour le FC Bayern Munich, cinq jours avant son match de Bundesliga contre le VfL Wolfsburg.

Kane montre de l'enthousiasme et a déjà marqué des buts lors de sa deuxième saison avec le club de Bundesliga. Cependant, l'avenir de Goretzka au club de Munich reste incertain alors qu'il approche de sa septième saison dans l'équipe, s'il décide de rester. Le directeur sportif Max Eberl a choisi de ne pas attiser les spéculations sur Goretzka après le match de test animé sur le campus de Bayern, avec des buts de la nouvelle recrue Michael Olise (12e minute), Kane (46e), et des remplaçants Mathys Tel (67e) et Thomas Müller (90e).

Eberl : "Bayern ne chasse pas ses joueurs"

Eberl, impliqué dans la gestion de l'équipe, a déclaré : "Bayern ne chasse pas ses joueurs." S'il reste, Goretzka est un membre permanent de l'équipe, et Bayern ne possède pas d'équipe réserve ni ne chasse ses joueurs.

Le joueur de 29 ans Goretzka, qui dispose d'un contrat lucratif jusqu'à l'été 2026, a bénéficié du temps de jeu contre Zurich. Cependant, cela n'a pas modifié sa position délicate. Il a été positionné en tant que milieu défensif aux côtés de l'Anglais Eric Dier, et non dans son rôle habituel de milieu de terrain.

Goretzka a donné son maximum sur le terrain, mais une certaine distance entre lui et le nouvel entraîneur Vincent Kompany a été observée sur le banc. Kompany n'a pas inclus Goretzka dans l'équipe d'élite de Munich pour le premier match de la ligue en Coupe DFB contre le SSV Ulm (4-0), envoyant un autre message au joueur à vendre.

Malgré ses perspectives actuelles peu prometteuses, Goretzka ne semble pas pressé de partir. Les fans l'ont encouragé avec des chants de "Leon Goretzka". Après une belle course, il s'est arrêté pour recevoir des soins médicaux brefs sur son pied droit.

"Bayern est transparent et proactif concernant la situation", a déclaré Eberl au sujet des négociations de Goretzka. "Nous n'avons jamais dénigré Leon. Leon est un joueur exceptionnel. Leon a accompli de grandes choses pour le FC Bayern."

Blessure au genou : Stanisic absent pour le début du championnat

Eberl a une fois de plus exposé la position de Bayern concernant Goretzka. "La concurrence est normale dans le football, dans notre société de performance aussi", a-t-il mentionné. "Nous avons seulement laissé entendre que cela pourrait être difficile. C'est tout !"

Contre les Grasshoppers, qui n'ont toujours pas remporté de victoire en quatre matches et occupent la dernière place du championnat de Suisse, certains joueurs offensifs comme le nouveau venu Olise ont fait des performances impressionnantes. "Résultat positif, aucun but encaissé", a conclu Eberl, satisfait. "J'ai une bonne impression de l'équipe, qui semble nouvellement inspirée pour attaquer."

Des joueurs réguliers comme Joshua Kimmich ont joué moins de minutes cette fois-ci. Le joueur national Jamal Musiala a été ménagé en raison de

