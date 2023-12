East New York" tente de faire entrer la série policière dans le XXIe siècle

Cette série de CBS est donc plus ambitieuse que la plupart des séries policières diffusées sur les chaînes, puisqu'elle se concentre sur les défis auxquels est confronté un commissariat de police dans un quartier populaire qui est le témoin d'un "peu de tout". Mais cela soulève aussi une question : Compte tenu de la longue histoire du genre et de la formule soulignée par la soupe alphabétique des séries policières de CBS, est-il possible de se plier au moule, et encore moins de le briser ?

Créée par Mike Flynn et William Finkelstein, ce dernier ayant été producteur exécutif de "Blue" vers la fin de sa diffusion, "East New York" met en scène un ensemble important d'acteurs, mais voit principalement ce monde à travers l'inspecteur adjoint Regina Haywood (Amanda Warren), le nouveau commandant d'un commissariat de l'est de New York.

"Elle sera toujours l'employée de la diversité, n'est-ce pas ?" demande son patron, le chef de la police, joué par Jimmy Smits - un autre lien avec "Blue", ressemblant beaucoup à ce que Bobby Simone aurait pu faire s'il avait survécu. Il conseille à Regina de "jouer sur le long terme", dans le cadre d'une solide distribution de soutien qui comprend Richard Kind dans le rôle du bras droit maladroit mais efficace de Regina et Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin et Elizabeth Rodriguez dans le rôle de flics vétérans, qui ont vu tout ce qu'il y avait à voir.

Il n'est pas surprenant que les policiers de base se méfient du nouveau chef, tout comme la communauté est sceptique à l'égard de la police, ce qui se traduit par une tentative de faire vivre l'un des policiers dans un projet d'habitation local afin de favoriser de meilleurs liens.

Très proche de "NYPD Blue" par sa texture et son travail de caméra nerveux (qui était novateur à l'époque et ne l'est plus autant aujourd'hui), "East New York" reflète un désir louable de présenter "le travail" dans toute sa complexité, y compris les ressources limitées et les luttes intestines pour savoir quelle unité, par exemple, est chargée d'enquêter sur un cadavre. Il est également remarquable de voir un jeune policier noir demander à son partenaire plus expérimenté, dans le deuxième épisode, pourquoi il a arrêté un homme noir.

Une telle nuance n'a pas été traditionnellement (ou du moins régulièrement) le cas sur les grandes chaînes. En effet, toutes les discussions sur la façon dont la télévision dépeint la police à la suite de la mort de George Floyd semblent s'être évanouies une fois que la programmation d'automne est arrivée, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a des piles de trois séries de "Law & Order" et "FBI" sur des soirs différents.

Pour être honnête, les diffuseurs ont essayé de nombreuses séries policières plus audacieuses au fil des ans, et ont généralement constaté que leur public, aussi réduit soit-il, continuait à graviter autour de l'équivalent télévisuel de la nourriture réconfortante. En fin de compte, les téléspectateurs doivent soutenir de telles émissions afin de contrecarrer des pratiques de programmation bien ancrées.

Une seule série ne suffira pas à inverser la tendance, mais "East New York" a le potentiel de dépeindre les policiers comme des personnes - nobles et héroïques par moments, mais pas à l'abri des insécurités et des excès - et de faire de même pour les personnes avec lesquelles ils interagissent, au lieu de les réduire à des criminels ou à des silhouettes de craie.

Pour l'instant, il est difficile de ne pas douter que la série puisse s'en tenir à cette approche et, compte tenu de la popularité durable d'une forme plus simple de drame policier, attirer suffisamment de téléspectateurs pour donner à "East New York" la possibilité de jouer le jeu à long terme.

La première de "East New York" sera diffusée le 2 octobre à 21h30 sur CBS.

Source: edition.cnn.com