Faits marquants

E-Prix de Berne : Jean Eric-Vergne se rapproche de son deuxième titre consécutif après le succès suisse

Jean Eric-Vergne remporte l'E-Prix de Berne

Il porte son avance sur le titre à 32 points

La capitale suisse accueillait sa première course de Formule E, marquée par un carambolage dans le premier tour, puis par une fin de course palpitante quand une pluie tardive a rendu le circuit de 2,75 km et 14 virages périlleux.

Vergne, parti en pole, a mené tout au long de la course, mais il a subi la pression constante du Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar Racing), avec l'espoir local Sébastien Buemi (Nissan e.dams) et son coéquipier de DS Techeetah Andre Lotterer en ordre serré.

Le Français conduisant prudemment pour ne pas commettre d'erreur en fin de course, Evans et les autres poursuivants avaient une chance de l'emporter, mais Vergne les a tenus à distance alors que les quatre concurrents terminaient nez à nez.

Plus tard, Lotterer s'est vu infliger une pénalité de 22 secondes, ce qui l'a fait rétrograder à la 14e place, pour avoir ignoré un feu de sortie des stands, réduisant ainsi à néant ses chances de remporter le championnat.

Vergne possède 32 points d'avance sur Lucas di Grassi, vainqueur à Berlin, et est en position de force pour remporter des titres successifs, alors qu'il ne reste plus que le double rendez-vous de New York.

C'était une course d'enfer", a déclaré Vergne, qui remportait sa troisième victoire de la saison et son troisième podium d'affilée.

"Rien n'est gagné en Formule E, mais 32 points, c'est pas mal et c'est plus que l'année dernière", a-t-il ajouté.

Vergne a été encouragé avant le départ par sa qualification la plus rapide et par le fait que son principal rival pour le titre, di Grassi, n'a obtenu que la 19e place.

La course a été presque immédiatement interrompue après une collision entre Pascal Wehrlein (Mahindra Racing) et Max Gunther (Geox Dragon), le coéquipier de Wehrlein, Jérôme d'Ambrosio, ayant également heurté Robin Frijns (Virgin Racing).

Di Grassi en panne

Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) s'est frayé un chemin à travers le peloton dans le chaos qui s'en est suivi, mais les commissaires de course ont décidé que les dépassements étaient sous drapeau jaune et que le redémarrage se ferait dans l'ordre de la grille d'origine, à sa grande déception.

"C'est complètement faux", a déclaré di Grassi, qui a trouvé du soutien auprès de l'ancienne star de la F1 et de son compatriote brésilien Felipe Massa, qui participe à sa première saison en Formule E.

Di Grassi est entré dans les points à la neuvième place après la rétrogradation de Lotterer, mais sa course au titre ne tient qu'à un fil.

Evans a également été frustré de ne pas avoir pu convertir le rythme de course évident de sa voiture en une victoire, incapable de trouver un moyen de dépasser le rusé Vergne malgré le fait qu'il semblait le plus rapide sur le circuit de rue vallonné.

L'ancien champion Buemi a terminé à une belle troisième place dans sa course à domicile, le Britannique Sam Bird étant promu quatrième.

Ce résultat laisse Techeetah avec 43 points d'avance sur Audi Sport dans la course au titre des constructeurs avant la finale du championnat dans la Grosse Pomme le mois prochain, tandis que Vergne est sur le point d'entrer dans l'histoire de la Formule E.

Source: edition.cnn.com