- DWD: énormes quantités d'eau à Bruchsal

Des quantités massives d'eau sont tombées à Bruchsal, près de Karlsruhe, pendant la nuit de mardi. Selon un porte-parole du Service météorologique allemand (DWD), entre 18h00 et 22h00, 91 litres d'eau par mètre carré ont été enregistrés dans la région de Bruchsal. Cela est déjà inhabituel et constitue l'une des valeurs les plus élevées jamais mesurées en Bade-Wurtemberg.

Les rues étaient inondées et des véhicules flottaient dans l'eau dans le district de Heidelsheim. L'Association allemande de sauvetage (DLRG) a secouru de nombreuses personnes de leurs maisons et de leurs voitures pendant cette période. "Tout ce qui clignotait était sur les lieux", a déclaré le commandant de l'incident Timo Imhof.

