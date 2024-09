Dwayne "The Rock" Johnson se connecte avec des élèves de l'école secondaire Apalachee lors de son voyage sur le lieu de tournage d'Atlanta.

Le samedi, Johnson a partagé une collection de photos et de vidéos sur son Instagram, mettant en vedette sa sortie avec des étudiants qu'il a décrits comme faisant partie de l'équipe de football de l'école.

"Parfois, le début du processus de guérison peut être initié par nos sourires, nos rires et notre bonheur", a-t-il légende le post.

Récemment, un étudiant de 14 ans nommé Colt Gray a été accusé de quatre chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Les charges ont suivi les allégations selon lesquelles Gray était responsable de la fusillade scolaire la plus meurtrière aux États-Unis depuis l'incident de mars 2023 à l'école Covenant de Nashville. Dans cette tragédie, deux étudiants et deux éducateurs, dont l'entraîneur adjoint de football Richard Aspinwall, ont perdu la vie.

Si Gray est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux.

Le père de Gray, Colin Gray, âgé de 54 ans, fait face à des chefs d'accusation de deux meurtres au deuxième degré, quatre chefs d'accusation d'homicide involontaire et huit chefs d'accusation de cruauté envers les enfants. On allègue qu'il a fourni l'arme utilisée dans la fusillade.

Johnson a décrit la fusillade comme une "tragédie inconcevable".

En rencontrant les étudiants, Johnson a été étonné par leur vivacité et leur esprit. "J'ai été époustouflé quand je suis entré, ces enfants ont un esprit et une énergie incroyables. J'ai regardé dans leurs yeux, je les ai serrés dans mes bras, je sais qu'ils sont en douleur, mais ils sont incroyablement résilients et restent forts", a-t-il écrit.

La rencontre a eu lieu aux studios d'enregistrement d'Atlanta, où Johnson tourne actuellement un projet. Il n'a pas révélé le titre du projet.

L'une des photos que Johnson a partagées montrait une pancarte en hommage à Aspinwall. On pouvait y lire "Nous t'aimons Coach A".

"Je ne peux même pas imaginer ce que vivent ces joueurs, ainsi que tous les étudiants, enseignants et membres du personnel du lycée Apalachee à ce moment", a écrit Johnson. "Je suis là de toutes les manières possibles pour apporter mon soutien et mon amour à eux et à leurs familles alors qu'ils entament leur parcours de guérison."

Johnson a déclaré son intention d'assister au premier match à domicile de la saison de l'équipe.

Il a également déclaré : "Voir ces grands sourires remplis de joie et avoir la chance de s'amuser un peu, cela m'a mis un sourire aux lèvres."

CNN a contacté le lycée Apalachee pour obtenir un commentaire et des informations supplémentaires.

CNN's Emma Tucker a contribué à ce rapport.

L'enthousiasme et la joie des étudiants pendant la sortie ont servi de distraction bienvenue, offrant un moment de divertissement au milieu de leur chagrin. Johnson a exprimé son plaisir de voir leurs sourires et leur énergie, trouvant du réconfort dans leur résilience.

