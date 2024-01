Dwayne Johnson annonce le retour d'un autre super-héros dans "Black Adam".

Johnson incarne le méchant du film aux côtés de Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge et Pierce Brosnan, mais il a laissé entrevoir la possibilité d'un autre grand nom.

Avant une projection du film à New York, Johnson a répondu aux spéculations sur la reprise du rôle de Superman par Henry Cavill.

"Voici ce que je peux vous dire. Je peux vous dire que l'objectif et l'initiative de Black Adam étaient de construire l'univers DC en introduisant non seulement Black Adam, mais toute la JSA... et aussi, comme je l'ai toujours dit, il y a une éthique que nous avons à Seven Bucks [Productions]... et c'est que nous donnons toujours la priorité aux fans", a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

Johnson a poursuivi : "Pendant des années, le public a été passionné et s'est exprimé à propos de Black Adam, que nous avons présenté comme la force la plus puissante et la plus inarrêtable de notre planète. Mais les fans ont été tellement passionnés par la question suivante : "Où est la force la plus inarrêtable de l'univers ? Où est-elle ?

Eh bien... nous nous sommes tous battus pour ce moment, alors je dirai ceci : Bienvenue à la maison".

Les fans de super-héros interprètent ce commentaire comme signifiant que Cavill apparaîtra bel et bien dans le film.

La sortie de "Black Adam" est prévue pour le 21 octobre. Il s'agit d'un film de Warner Bros. Pictures, qui, comme CNN, fait partie de Warner Bros. Discovery.

Source: edition.cnn.com