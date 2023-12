Duzdag : La station thermale cachée au fond d'une mine de sel aux confins de l'Asie

Cependant, la pièce maîtresse est la mine de sel de Duzdag, ou "montagne de sel", qui fonctionne comme la plus grande installation de tourisme médical de la région.

Cachée à 110 mètres sous terre, cette destination habituelle propose des traitements alternatifs et complémentaires pour les maladies respiratoires dans des chambres creusées pour la première fois il y a près de 5 000 ans.

Retraite en montagne

Situées à sept miles en voiture de la ville de Nakhchivan, les grottes sont spectaculairement situées dans les montagnes, à une altitude de 3 848 pieds (1 173 mètres).

Le centre de physiothérapie moderne a été fondé en 1979 sur le site de mines de sel mises au jour par des archéologues dans les années 1970. On pense que le sel était extrait ici depuis le troisième millénaire avant notre ère et qu'il était exporté vers le Moyen-Orient.

On ne sait pas exactement comment les grottes sont devenues célèbres pour leurs propriétés curatives, plusieurs récits d'origine offrant des explications divergentes.

La légende veut que les grottes aient longtemps été vénérées pour leurs pouvoirs réparateurs par les habitants de la région, qui considèrent le sel de Duzdag comme sacré. Au cours des travaux d'excavation du XXe siècle, les archéologues auraient trouvé un soulagement à leurs bronchites et à leur asthme.

Une autre histoire raconte qu'un garçon souffrant de graves problèmes respiratoires vivait près des grottes et venait y jouer et dessiner des animaux sur les murs. Les dessins qui lui sont attribués sont restés sur les murs, tandis que sa maladie, selon les habitants, a été entièrement guérie.

La thérapie par le sel

Les cures à base de sel ne sont pas nouvelles. Au milieu du XIXe siècle, en Pologne, Feliks Boczkowski, médecin dans une mine de sel, a observé que les mineurs souffraient rarement de maladies respiratoires et semblaient avoir une constitution particulièrement saine.

Boczkowski est considéré comme le fondateur de ce que l'on appellera plus tard l'halothérapie : respirer de l'air contenant de minuscules particules de sel dans le but d'améliorer la respiration.

L'halothérapie a gagné en popularité ces dernières années, bien que la communauté scientifique ne soit pas unanimement convaincue de ses bienfaits. Les experts ont noté que le sel en suspension dans l'air peut aider à fluidifier le mucus dans les voies respiratoires et à attirer l'humidité. En outre, les environnements salins sont généralement exempts d'allergènes.

Toutefois, en l'absence de résultats fondés sur des preuves pour étayer l'élaboration de lignes directrices médicales, l'American Lung Association conseille de toujours consulter son médecin avant d'entreprendre une halothérapie ou une thérapie par le sel.

Lorsque la thérapie par le sel est pratiquée sous la surface de la Terre en utilisant les conditions climatiques et l'air salin des grottes naturelles, on parle de spéléothérapie. De telles grottes salines existent dans le monde entier - en Ukraine, en Hongrie, en Pologne, en Turquie, en Allemagne et en Suisse - et sont largement utilisées par les patients asthmatiques comme traitement alternatif.

Un éclat salé

Le complexe de Duzdag se distingue par sa situation horizontale, qui permet aux patients de s'adapter progressivement aux conditions de la grotte à mesure qu'ils se dirigent vers leur chambre, à près de 300 mètres de l'entrée principale.

La route serpentant dans la mine mène d'abord au bâtiment en bois d'un étage du centre de physiothérapie, qui contraste avec les mystérieuses parois étincelantes à l'intérieur du tunnel.

Avant même de pénétrer dans les grottes, on remarque immédiatement une odeur très distincte de sel de Duzdag, très différente de la légère brise salée provenant de la mer Caspienne toute proche.

Les couches de sel scintillant des parois ont une épaisseur de 8,2 mètres (près de 27 pieds). Le tunnel spacieux, avec des bancs sur les côtés et même une aire de repos avec télévision et tables, ne donne pas l'impression d'être claustrophobe.

Un examen plus approfondi des petits rochers rosés près des murs révèle que même ceux-ci sont faits de sel. Les gens collectionnent les plus gros morceaux et les gardent chez eux, car ils croient que les cristaux éliminent la négativité.

Il faut du temps pour s'habituer à l'odeur très forte du sel, mais il n'est pas difficile de respirer dans le tunnel. Le centre explique que la ventilation naturelle de la grotte empêche l'accumulation de gaz nocifs tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'azote.

Il affirme que la combinaison favorable de l'emplacement au-dessus du niveau de la mer, de la température, de l'humidité, de la pression atmosphérique, de la composition ionique de l'oxygène dans les mines et de la composition bactériologique a permis de traiter avec succès des maladies telles que l'asthme bronchique, la bronchite chronique, la pollinose et la rhinite allergique.

Microclimat

Le microclimat à l'intérieur des grottes reste relativement constant tout au long de l'année : Le taux d'humidité se situe entre 20 et 25 % et, malgré les 3 °C enregistrés à l'extérieur lors de la visite de CNN, la température à l'intérieur des grottes était agréablement comprise entre 18 et 20 °C (64 et 68 °F).

Le centre s'est agrandi pour accueillir 474 patients et l'hôtel Duzdag a été ajouté en 2008. Situé à un peu plus d'un kilomètre des grottes, il fait partie du complexe de physiothérapie de Duzdag, où les nouveaux patients sont examinés et passent quelques jours à s'acclimater.

Lors d'une promenade dans les grottes en décembre, il n'y a qu'un seul autre groupe de touristes. En moyenne, 3 500 à 4 000 patients visitent les grottes chaque année, principalement en été, car la plupart des gens planifient leurs traitements pendant les mois où les enfants ne vont pas à l'école et où ils peuvent prendre un peu de temps libre.

Ces dernières années, cette destination de santé tranquille a également mis en place un programme de réhabilitation post-Covid pour faire face à l'impact du virus sur le système respiratoire. Les vertus curatives attribuées à ces grottes ne s'arrêtent pas là : On dit aussi qu'elles renforcent le système immunitaire, améliorent la circulation sanguine et l'état de la peau, et soulagent le stress.

Bien que ces affirmations ne puissent être prouvées de manière indépendante, il est impossible de nier l'aura inhabituelle qui se dégage des grottes.

Assis sur le banc, entouré par la sérénité des murs scintillants qui, de génération en génération, sont considérés comme des guérisseurs silencieux, il est facile de s'immerger dans cette atmosphère tranquille, en laissant les soucis à l'entrée.

Source: edition.cnn.com