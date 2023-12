Dusty Baker devient le premier manager noir de la MLB à gagner 2000 matchs

Baker est le 12e manager à atteindre les 2 000 victoires en carrière. Sur les 11 précédents, 10 sont au National Baseball Hall of Fame. Le dernier, Bruce Bochy, n'est pas encore éligible.

"Je n'avais pas vraiment cet objectif jusqu'à ce que, je ne sais pas, il y a quatre ou cinq ans, quand j'ai réalisé que j'avais une chance".

La carrière de manager de Baker s'est étendue sur 25 saisons avec les San Francisco Giants, les Chicago Cubs, les Cincinnati Reds, les Washington Nationals et les Astros.

Il est le seul manager de l'histoire de la MLB à avoir mené cinq équipes différentes en post-saison et à avoir remporté des titres de division avec cinq clubs différents. Ses équipes ont atteint la post-saison à 11 reprises et il a participé deux fois aux World Series (2002 avec les Giants et 2021 avec les Astros).

La première victoire de Baker remonte au 6 avril 1993, lorsque les Giants se sont imposés à Saint-Louis contre les Cardinals. Les cinq équipes qu'il a dirigées se sont toutes qualifiées pour la post-saison.

"Je pense à Hank Aaron, Jackie Robinson et Frank Robinson, qui m'ont beaucoup aidé, à Bill Walsh, à tous les directeurs généraux et propriétaires que j'ai eus, qu'ils m'aient renvoyé ou non", a déclaré Baker.

"Cela a renforcé ma persévérance, ma détermination et ma foi. Je dois aussi remercier mes détracteurs de m'avoir donné la motivation de continuer, car beaucoup de gens ont douté de moi au début, quand j'ai obtenu le poste sans expérience, beaucoup d'entre eux ont douté de moi même si je gagnais.

Avant d'être manager, Baker a été un joueur accompli. Il a été All-Star, Gold Glove, Silver Slugger, NLCS MVP et champion du monde.

Il est l'une des deux seules personnes dans l'histoire de la MLB à avoir obtenu 1 800 coups sûrs en tant que joueur et 1 800 victoires en tant que manager. Joe Torre est l'autre.

Le même soir, Darren, le fils de Baker, a réussi un sacrifice fly - lorsqu'un batteur frappe une balle très haut dans les airs vers le champ extérieur ou le territoire des fausses balles, ce qui permet à un coureur de marquer - pour les Blue Rocks de Wilmington afin de ramener le point gagnant dans une victoire de 3-2 sur les Hot Rods de Bowling Green.

