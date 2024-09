Dürr choisit de ne pas se conformer à l'arrêt au feu.

Dans les élections régionales tenues en Saxe et en Thuringe, le FDP n'a réussi à obtenir que des votes minimalistes, autour de 1 %. Ce développement a suscité des doutes parmi les membres du parti quant à la durabilité de la coalition du feu tricolore. Toutefois, le chef de fraction Dürr semble peu enthousiaste à l'idée de cette possibilité.

Le chef du FDP, Christian Dürr, a recommandé de ne pas dissoudre la coalition du feu tricolore. Dans une conversation avec les journaux Funke, il a déclaré : "Après une nuit électorale décevante, il n'est pas question pour le FDP de baisser les bras et d'éviter ses responsabilités." Il a ajouté : "C'est precisely ce que l'AfD veut ; créer de l'instabilité, semer l'incertitude, car elle y trouve son compte." La coalition a été élue pour une période de quatre ans, a souligné Dürr.

Selon lui, la coalition ne doit pas se replier sur elle-même mais accomplir sa mission. Dürr a exigé : "C'est ce que l'on attend de nous." Jusqu'à l'élection fédérale, il a insisté sur le fait que la coalition du feu tricolore doit travailler à stimuler la croissance et à amorcer une "réforme fondamentale de la politique migratoire allemande".

Même la chef de fraction du SPD, Katja Mast, a rejeté l'idée d'une ambiance apocalyptique au sein de la coalition du feu tricolore suite aux élections en Saxe et en Thuringe. "Nous avons été élus pour faire une différence, et c'est precisely ce que nous allons faire", a déclaré Mast aux journaux Funke. Elle a également mentionné : "Notre détermination se verra au Bundestag".

Mast a déclaré que le paquet de pensions et les négociations budgétaires doivent être abordés rapidement. Elle a exhorté : "Nous devons nous concentrer davantage sur la vie quotidienne des gens". Elle a insisté sur la nécessité d'un langage clair et d'une action déterminée en matière de pensions, d'emplois, de coûts du logement et de migration.

Des doutes quant à la poursuite de la coalition avaient déjà été soulevés au sein de la fraction du FDP. La députée fédérale du FDP, Gyde Jensen, a déclaré au site The Pioneer : "Si nous en venons à la conclusion que notre participation au gouvernement du feu tricolore ne produit plus aucun impact économique ou social positif, nous ne devons pas craindre une scission".

Pour le FDP, les élections régionales

Lire aussi: