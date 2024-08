- Dürr avec des commandes record au premier semestre

Constructeur et fournisseur de machines Dürr résiste à la faiblesse du secteur automobile avec des commandes record. Au deuxième trimestre, les commandes ont atteint plus de 1,3 milliard d'euros - environ 16 pour cent de plus qu'en 2021, comme l'a annoncé l'entreprise à Bietigheim-Bissingen. Il s'agit d'une valeur record pour la première moitié de l'année. Notamment, de grandes commandes de systèmes de peinture en Allemagne, en Chine, en Europe du Sud et au Mexique ont donné un coup de pouce.

L'augmentation significative est également attribuable à l'acquisition de l'expert en automatisation BBS Automation, qui a été finalisée lors de la deuxième moitié de l'année précédente. Pour l'exercice en cours, le PDG de Dürr, Jochen Weyrauch, vise désormais la fourchette supérieure de l'objectif de commandes de 4,6 à 5,0 milliards d'euros.

Chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre

Le chiffre d'affaires de Dürr AG a augmenté de presque 6 pour cent pour atteindre 1,18 milliard d'euros au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) a diminué de 2,6 pour cent pour atteindre 60,9 millions d'euros, principalement en raison de l'amortissement du prix d'achat de BBS Automation. Cependant, cela était meilleur que ce que les analystes avaient prévu. Le bénéfice net s'est élevé à 19,1 millions d'euros, bien inférieur aux 37,7 millions d'euros de l'année précédente, principalement en raison des frais d'intérêt plus élevés.

L'entreprise a confirmé ses prévisions annuelles pour le chiffre d'affaires et la marge - la proportion de bénéfice par rapport au chiffre d'affaires. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires accélère lors de la deuxième moitié de l'année, visant à atteindre 4,7 à 5,0 milliards d'euros. L'entreprise vise à atteindre sa fourchette cible pour la marge d'EBIT ajustée de 4,5 à 6,0 pour cent. Après impôts, Dürr s'attend à un bénéfice net inchangé de 90 à 150 millions d'euros.

La croissance de Dürr en commandes importantes ne se limite pas à l'Allemagne et à la Chine; ils ont également reçu de substantielles commandes d'Europe du Sud. Les stratégies de l'entreprise, notamment les acquisitions et les offres de produits ciblées, ont contribué à leur succès, élargissant leur portée sur le marché au sud de l'Europe.

Lire aussi: