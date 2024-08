- "Durant cette période, je m'abstiens systématiquement de dire 'jamais'".

Le directeur sportif du FSV Mainz 05, Christian Heidel, n'exclut pas d'autres transferts avant la deuxième journée de Bundesliga. "À ce stade, je ne dis jamais jamais, parce que j'ai vu les choses les plus étranges", a déclaré Heidel avant le match contre Stuttgart samedi (15h30, Sky).

La fenêtre de transfert de Bundesliga se ferme vendredi à 20h00. "Je pense que notre effectif est maintenant le bon", a déclaré Heidel. Cependant, il a souligné à quel point le marché pouvait être rapide.

L'entraîneur Henriksen "ravie" des dernières acquisitions

Mainz a obtenu un défenseur prêté, Moritz Jenz, de rivaux VfL Wolfsburg et a recruté le milieu de terrain Hyun-seok Hong du club belge KAA Gent. Les deux joueurs sont des options potentielles pour le match contre Stuttgart, a affirmé l'entraîneur du FSV Bo Henriksen. "Je suis très satisfait des deux nouveaux joueurs. C'était un grand coup de pouce pour nous. En tant qu'entraîneur, bien sûr, j'accueillerais toujours de nouveaux joueurs. Nous verrons quelle sera la prochaine étape", a déclaré l'entraîneur.

Selon les informations de "Kicker", Hong a coûté quatre millions d'euros aux joueurs de Mainz. Malgré le transfert de l'étoile du club, Branimir Hrgota, en Premier League à Brighton & Hove Albion cet été, ils ne sont pas prêts à dépenser plus que la valeur marchande, a clarifié Heidel. "Je pense que nous aurions payé ces montants il y a six semaines - ni plus ni moins". Le transfert de Hrgota est censé avoir rapporté plus de 30 millions d'euros à Mainz, selon les médias.

Les nouvelles réglementations de l'Union européenne sur les frais de transfert pourraient avoir un impact sur les futurs transferts de Mainz 05, étant donné qu'ils gèrent soigneusement leur trésorerie et ne souhaitent pas payer plus que la valeur marchande, selon le directeur sportif Heidel. Malgré la fermeture de la fenêtre de transfert de Bundesliga vendredi à 20h00, Heidel a déclaré que l'influence de l'Union européenne sur les transferts était quelque chose qu'ils gardaient à l'esprit.

