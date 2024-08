Duplantis bat son dixième record de saut au pôle

Malgré son dixième saut record du monde à la perche, Armand Duplantis de Suède n'est pas pleinement satisfait de sa performance. Il pense qu'il y a encore de la place pour l'amélioration et la rupture de nouveaux records. Récemment, il a battu un ancien record du monde lors d'une réunion de la Diamond League.

Armand Duplantis a amélioré son record du monde à la perche d'un centimètre seulement, 20 jours seulement après son triomphe olympique à Paris. During l'événement de la Diamond League à Chorzów, en Pologne, "Mondo" a franchi un impressionnant 6,26 mètres à sa deuxième tentative. Cela marque son dixième record du monde, son premier ayant été réalisé à Toruń, en Pologne, où il avait atteint 6,17 mètres en salle en février 2020.

"Bien sûr, il y avait beaucoup de spectateurs impatients de voir ma performance, ce qui m'a poussé à bien performer", a déclaré Duplantis en expliquant son exploit de 20 jours. "Cette année, mon objectif était les Jeux olympiques, et le record est venu naturellement alors que j'étais en pleine forme. Je m'efforce toujours de sauter aussi haut que possible et de me pousser plus loin. Je n'ai jamais fait un saut qui m'a semblé complètement parfait, donc je me sens toujours que je peux m'améliorer."

Duplantis a franchi 5,62 mètres, 5,92 mètres et 6,00 mètres à ses tentatives initiales. During sa tentative record, il a à peine effleuré la barre, mais elle a tenu bon. La foule a explosé en applaudissements et en feux d'artifice alors que Duplantis sortait triomphalement du mat, sprintant sur la piste et célébrant avec fougue. Il a finalement surpassé le champ, y compris l'Américain médaillé d'argent olympique Sam Kendricks et le Grec Emmanouil Karalis, qui a établi le record national dimanche, tous deux atteignant 6,00 mètres.

Avant l'exploit record de Duplantis, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen avait déjà battu un record du monde de l'athlétisme. Le champion olympique du 5000 mètres a parcouru le non-olympique 3000 mètres en un remarquable temps de 7 minutes et 17,55 secondes. Le jeune homme de 23 ans a battu le temps précédent de Daniel Komen, établi le 1er septembre 1996 à Rieti, de plus de trois secondes.

Le dixième saut record du monde d'Armand Duplantis à la perche lors de la réunion de la Diamond League à Chorzów, en Pologne, a battu le précédent record du monde. Despite cet exploit remarquable, Duplantis continue de fixer son regard sur la rupture de nouveaux records à l'avenir.

