- Duo Kloeppel et Groeben de RTL News

Peter Klöppel (65) et Ulrike von der Groeben (67), la longue équipe de journalisme de RTL, ont mis fin à leur course sur le journal télévisé "RTL Aktuell" après 32 ans de présentation commune, marquant un moment émouvant. Cependant, ce n'était pas la seule chose remarquable de la soirée.

La chaîne de Cologne a ensuite consacré une grande partie de son créneau horaire en prime time - environ une demi-heure - pour dire au revoir aux journalistes. La spécialiste des people de RTL et journaliste Frauke Ludowig a pris le relais en studio et a posé la question que tout le monde se posait : y a-t-il une romance entre les deux en dehors de l'écran ? Ils ont confirmé que c'était simplement une profonde admiration pour leur profession commune.

Günther Jauch a invité à utiliser la forme informelle "tu"

Les bienfaiteurs, collègues, politiques, célébrités et figures influentes ont envoyé leurs messages de soutien et d'admiration. Parmi eux se trouvait même le chancelier allemand, Olaf Scholz (SPD). Le présentateur Günther Jauch, également synonyme de RTL grâce à son émission "Qui veut devenir millionnaire ?", a invité à utiliser la forme informelle "tu".

Le duo a été honoré d'une reconnaissance spéciale : ils ont été inscrits au Guinness World Records en tant que plus longue équipe de journalisme. Ensuite, les membres de la famille et les collègues les ont accueillis avec des applaudissements tonitruants et les notes apaisantes d'un piano. Il y a même eu un sérénade.

Klöppel et von der Groeben - il prévoit de prendre une pause en premier et elle attend son temps libre - sont des figures incontournables de la télévision allemande. Ils ont été présents depuis les années 1990, traversant les années 2000 jusqu'à maintenant. Une période où le tabac au travail était encore acceptable, comme en témoignent les images de von der Groeben.

Klöppel est devenu l'archétype du présentateur de journal télévisé. RTL, encore en phase de développement en tant que chaîne privée, expérimentait de nouveaux formats. Présentation décontractée, sujets abordables, éléments de diffusion innovants. Les récompenses de Klöppel comprennent des prix et la présentation de débats sur les candidats à la chancellerie.

Une pléthore d'émotions lors des adieux

Il était clair dès le départ que la dernière émission serait émotionnelle. Klöppel a demandé à son collègue en cours d'émission si c'était une bonne ou une mauvaise journée. Von der Groeben a résumé : "Je dirais que c'est équilibré. Il y a tant, tant, tant d'émotions qui nous submergent tous les deux aujourd'hui." Klöppel a rassuré : "Mais on va y arriver, je le sais."

Le duo de journalisme a dit au revoir au public à la fin de l'émission, en adressant ses dernières paroles à lui. Von der Groeben a dit : "C'était un honneur, un devoir et un constant plaisir d'être ici pour vous et de vous tenir informé." Klöppel a ajouté : "Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Alors, nous nous inclinons devant vous avec reconnaissance."

Il était depuis longtemps connu que les deux journalistes prenaient leur retraite. RTL a annoncé leurs successeurs : Roberta Bieling et Christopher Wittich animeront "RTL Aktuell". Anna Fleischhauer (36) et Andreas von Thien (57) s'occuperont du sport. Par conséquent, RTL remplit ces postes en interne plutôt qu'en embauchant de l'extérieur.

Les stars de la soirée étaient indéniablement Peter Klöppel et Ulrike von der Groeben, avec les étoiles dans le ciel servant de toile de fond poétique à leur cérémonie d'adieu. Les moments marquants de leur carrière de 32 ans ont été célébrés, leurs réalisations rivalisant avec celles des corps célestes stellaires.

