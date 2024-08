- Duo de plage Ehlers/Wickler en demi-finale

Avec des nerfs d'acier pour l'or: Pour le duo de volley-ball de plage Nils Ehlers et Clemens Wickler, voici la recette pour réussir aux Jeux olympiques de Paris. "Nous étions tous les deux très nerveux. Du moins, c'est ce que vient de me dire Nils", a déclaré Wickler après leur victoire en demi-finale. Et le joueur de 29 ans a visiblement gardé son sang-froid pour une victoire qui ne faisait aucun doute, gagnant 22:20, 21:15 contre le duo néerlandais Stefan Boermans/Yorick de Groot. C'est leur cinquième victoire en cinq matchs au stade sous la Tour Eiffel.

Le duo de Hambourg suscite l'espoir d'une deuxième médaille d'or masculine, après la victoire de Julius Brink et Jonas Reckermann à Londres en 2012. Jeudi, ils affronteront le vainqueur du match entre Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado (Espagne) et Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sorum (Norway) en demi-finales. Le duo allemand évitera les grands favoris David Ahman et Jonatan Hellvig de Suède jusqu'à la finale possible.

Les nerfs jouent également un rôle pour Ehlers

Wickler, le joueur de volley-ball de plage allemand de l'année, a terminé cinquième avec Julius Thole en 2021 à Tokyo. Pour Ehlers, ce sont ses premiers jeux. Ses nerfs ont été un sujet après la victoire du match d'ouverture. Il était "aussi nerveux qu'il ne l'avait jamais été" - et a ensuite livré neuf points de bloc impressionnants. "C'est une belle connexion", a déclaré le joueur de 2,11 mètres.

Le Berlinois natif semble faire des progrès d'un jeu à l'autre aux Jeux olympiques, non seulement en bloquant mais aussi avec des coups intelligents dans le champ arrière. "Nous n'avons pas seulement passé les deux dernières années à nous tourner les pouces, nous avons travaillé sur cela", a-t-il déclaré après l'un des matchs à Paris.

Ehlers et Wickler s'accordent bien

Les deux joueurs, qui jouent ensemble depuis 2022, livrent des performances de haut niveau aux tournois élites, mais ils n'ont pas encore remporté la grande victoire. Deux semaines avant les Jeux olympiques, ils ont perdu de justesse contre les champions olympiques norvégiens Mol et Sorum en demi-finales d'un tournoi à Vienne.

La chimie entre les Allemands est évidente. Ils jouent également l'un avec l'autre lors des interviews, en plaisantant avec de petites blagues. La communication sur le terrain a été un point focal ces dernières années et est essentielle à leur succès. "Nous nous parlons ouvertement de ce qui se passe en nous, même si quelque chose nous agace chez notre partenaire ou si nous sommes nerveux", a déclaré Wickler.

Une conversation honnête a également conduit à un léger ajustement de leurs objectifs avant Paris. Leur objectif initially très ambitieux de gagner une médaille a été revu à la baisse. "Parce que cela causait trop de pression, trop de nervosité", a déclaré Ehlers. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Ensuite, ils pourraient bien réussir un coup.

Wickler ne manquera pas de suivre un rituel avant les demi-finales. Il dîne toujours avec sa famille. Ses pâtes Bolognese sont son plat préféré. Et puis les bonnes nerfs reviennent.

