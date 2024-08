0:1 contre les États-Unis - Du rêve d'or: les femmes de la DFB jouent pour le bronze olympique

Horst Hrubesch a serré dans ses bras un à un ses footballeurs déçus, leur offrant du réconfort. Malgré une résistance farouche et des tactiques ingénieuses, l'équipe nationale allemande de football n'a pas réussi à atteindre la finale olympique à Paris, s'inclinant face aux États-Unis en demi-finales. Sophia Smith a marqué le but victorieux à la 95e minute, offrant une victoire 1:0 aux quatre fois championnes olympiques après prolongation. Sans la capitaine Alexandra Popp et la attaquante Lea Schüller, l'équipe dirigée par Hrubesch a eu du mal, mais elle espère maintenant gagner la médaille de bronze lors du match pour la troisième place à Lyon vendredi.

"C'est de la merde. Je pense que nous avons à peine concédé aujourd'hui. Perdre le match à partir d'une seule occasion est extrêmement amer", a déclaré Laura Freigang, qui avait manqué une occasion de marquer sur une tête juste avant la fin de la prolongation. Elle a admis avoir pleuré brièvement. "Le meilleur, c'est qu'il y a un match pour la médaille de bronze dans trois jours. Bien sûr, nous sommes tous déçus ce soir. Ce n'est pas facile à avaler. Mais maintenant, nous sommes encore plus déterminés à gagner une médaille. Ce n'est pas fini. Nous pouvons encore gagner quelque chose", a déclaré la joueuse de Francfort.

Les joueuses du DFB peuvent-elles gagner leur quatrième médaille de bronze ?

L'adversaire dans le match pour la troisième place sera le perdant du match entre les championnes du monde, l'Espagne, et le Brésil. Les femmes allemandes de football ont remporté la médaille de bronze à trois reprises auparavant : en 2000, 2004 et 2008. "Nous ne devrions pas rentrer les mains vides", avait dit Hrubesch à ses joueurs avant la demi-finale. Le septuagénaire et son équipe avaient espéré continuer leur tournée en France jusqu'à Paris et le village olympique. Mais Smith a mis fin à leurs espoirs. Malgré les leçons tirées de leur défaite 1:4 contre les États-Unis lors du tour de groupe, les femmes allemandes n'ont pas pu atteindre la finale.

L'absence de Popp (maladie) et de Schüller (inflammation du tendon rotulien) a été annoncée par le DFB quelques heures seulement avant le coup d'envoi. "Les 120 minutes m'ont tout coûté, et j'étais malheureusement très vulnérable aux infections", a écrit Popp sur Instagram, faisant référence au quart de finale contre le Canada. La trentenaire est la seule joueuse restante de l'équipe championne olympique de Rio de Janeiro 2016. "Je soutiendrai les filles depuis le lit de l'hôtel", a-t-elle ajouté.

Lena Oberdorf, la joueuse blessée, a regardé le match depuis les tribunes derrière le banc allemand. La joueuse de 22 ans de classe mondiale a été éliminée des Jeux olympiques avec une blessure au ligament croisé et au ligament collatéral médial juste avant le tournoi. Ses coéquipières ont souvent brandi son maillot numéroté 6 devant les caméras. En tant qu'invitée VIP, elle est arrivée à l'hôtel le jour du match avec une épaisse attelle et des béquilles.

Popp avait remplacé Oberdorf au milieu du terrain pendant le tournoi jusqu'à présent. Maintenant, Munich Sydney Lohmann a commencé à sa place. Nicole Anyomi a été nommée remplaçante de la meilleure buteuse du tournoi à trois reprises, Schüller, et a joué dès le début.

Marina Hegering était le roc défensif au départ, ayant du mal contre les attaquantes rapides des États-Unis, en particulier Trinity Rodman, fille de l'ancienne star du basket-ball Dennis Rodman, qui a causé des ravages sur l'aile droite. Elle a mis en place Rose Lavelle après quatre minutes, mais la gardienne Ann-Katrin Berger a eu de la chance que le tir soit central.

Hegering a ensuite arrêté à plusieurs reprises les attaquantes américaines, même en utilisant des fautes tactiques lorsque c'était nécessaire. Les femmes allemandes se sont accrochées et ont principalement contrôlé les quatre fois championnes du monde jusqu'à la mi-temps. Jule Brand a même testé Alissa Naeher avec une course en solo à la 24e minute.

Après la pause, l'équipe nationale féminine de football allemande a continué à mettre la pression sur lesWolfsburger, livrant des attaques cinglantes à plusieurs reprises. Le tir d'avertissement de la capitaine Giulia Gwinn après une heure a souligné la confiance grandissante de l'équipe de Hrubesch.

Mallory Swanson a causé une frayeur peu après, contournant la gardienne Berger mais frappant le poteau extérieur. Autrement, les Américaines ont manqué d'idées. Hrubesch a remplacé son collègue d'Eintracht, Laura Freigang, pour Anyomi fatigué. Peu après, le capitaine Hegering a également dû sortir blessée. La pression des États-Unis a de nouveau augmenté. Et au début de la prolongation, Smith a trompé la latérale gauche Felicitas Rauch, chipant la balle au-dessus de la peut-être trop précoce Berger qui se précipitait. Dix minutes plus tard, l'attaquante a manqué l'occasion de mener 2:0. Dans les dernières minutes, Laura Freigang a manqué l'occasion d'égaliser.

