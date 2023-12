Du jamais vu depuis le Viêt Nam Israël a largué des centaines de bombes de 2 000 livres sur Gaza, selon une analyse

Les images satellites de ces premiers jours de guerre révèlent plus de 500 cratères d'impact de plus de 12 mètres de diamètre, correspondant à ceux laissés par des bombes de 2 000 livres. Ces bombes sont quatre fois plus lourdes que les plus grosses bombes larguées par les États-Unis sur ISIS à Mossoul, en Irak, pendant la guerre contre le groupe extrémiste dans cette ville.

Les experts en armement et en guerre accusent l'utilisation intensive de munitions lourdes telles que les bombes de 2 000 livres d'être à l'origine de la montée en flèche du nombre de morts. La population de Gaza est beaucoup plus dense que partout ailleurs dans le monde, de sorte que l'utilisation de munitions aussi lourdes a un effet profond.

"L'utilisation de bombes de 2 000 livres dans une zone aussi densément peuplée que Gaza signifie qu'il faudra des décennies pour que les communautés s'en remettent", a déclaré John Chappell, chargé de plaidoyer et de questions juridiques à CIVIC, un groupe basé à Washington qui s'efforce de réduire au minimum les dommages causés aux civils dans les conflits.

Israël fait l'objet de pressions internationales en raison de l'ampleur de la dévastation de Gaza, même le président américain Joe Biden, allié indéfectible, accusant Israël de "bombarder sans discernement" la bande côtière.

Les responsables israéliens ont fait valoir que leurs munitions lourdes étaient nécessaires pour éliminer le Hamas, dont les combattants ont tué plus de 1 200 personnes et pris plus de 240 otages le 7 octobre. Ils affirment également qu'Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser les pertes civiles.

"En réponse aux attaques barbares du Hamas, les Forces de défense israéliennes (FDI) s'efforcent de démanteler les capacités militaires et administratives du Hamas", ont déclaré les Forces de défense israéliennes (FDI) dans un communiqué en réponse à l'article de CNN. "Contrairement aux attaques intentionnelles du Hamas contre des hommes, des femmes et des enfants israéliens, les forces de défense israéliennes respectent le droit international et prennent les précautions nécessaires pour atténuer les dommages causés aux civils.

Le Hamas s'appuie sur un réseau de tunnels tentaculaire qui sillonnerait la bande de Gaza. Les partisans de la campagne israélienne à Gaza affirment que les munitions lourdes agissent comme des démolisseurs de bunkers, contribuant à détruire l'infrastructure souterraine du Hamas.

Toutefois, les experts estiment que les bombes de 2 000 livres sont normalement utilisées avec parcimonie par les armées occidentales, en raison de leur impact potentiel sur des zones densément peuplées telles que la bande de Gaza. Le droit humanitaire international interdit les bombardements aveugles.

Marc Garlasco, ancien analyste du renseignement de défense américain et ancien enquêteur des Nations unies sur les crimes de guerre, a déclaré que la densité du premier mois de bombardement israélien à Gaza n'avait "pas été vue depuis le Viêt Nam".

Garlasco, aujourd'hui conseiller militaire à la PAX, une organisation non gouvernementale néerlandaise qui milite pour la paix, a passé en revue tous les incidents analysés dans ce rapport pour CNN.

"Il faudrait remonter à la guerre du Viêt Nam pour faire une comparaison", a déclaré M. Garlasco. "Même pendant les deux guerres d'Irak, la densité n'a jamais été aussi élevée.

Les munitions lourdes, fabriquées pour la plupart par les États-Unis, peuvent faire de nombreuses victimes et avoir un rayon de fragmentation létal - une zone d'exposition aux blessures ou à la mort autour de la cible - pouvant atteindre 365 mètres (environ 1 198 pieds), soit l'équivalent de la superficie de 58 terrains de football.

Les experts en armement et en guerre accusent l'utilisation intensive d'armes lourdes, telles que les bombes de 2 000 livres, d'être à l'origine de l'explosion du nombre de morts. Selon les autorités de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, environ 20 000 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre.

La plupart des morts sont des femmes et des enfants, selon ces chiffres.

CNN s'est associée à la société américaine d'intelligence artificielle Synthetaic qui a utilisé la catégorisation automatique rapide des images (RAIC) pour détecter les cratères, les panaches de fumée et les bâtiments endommagés dans les images satellites de la bande de Gaza. Les résultats ont été examinés manuellement par un membre de Synthetaic, ainsi que par des journalistes de CNN.

Les conclusions de CNN et de Synthetaic "révèlent et soulignent l'intensité même du bombardement sur une période de temps très courte", selon Annie Shiel, directrice des activités de plaidoyer de CIVIC aux États-Unis.

Une offensive de haute intensité

Depuis plus de deux mois, Israël mène une guerre de haute intensité à Gaza, combinant de lourds bombardements aériens avec des tirs d'artillerie incessants, ainsi qu'une invasion terrestre qui a débuté le 27 octobre.

L'opération a entraîné une dévastation qui s'étend sur des pans entiers de l'enclave assiégée, comme le montrent les images satellite et les vidéos.

"En deux mois, le nombre de frappes dans cette toute petite zone de Gaza est à peu près équivalent à ce que nous avons vu à Mossoul et Raqqa réunis", a déclaré Larry Lewis, directeur de recherche au Center for Naval Analyses (CNA) et ancien conseiller principal du département d'État américain pour les dommages causés aux civils, en faisant référence aux opérations de la coalition dirigée par les États-Unis contre les deux bastions d'ISIS. "Il s'agit d'un nombre incroyable de frappes, pour une période donnée.

Les États-Unis n'ont largué une bombe de 2 000 livres qu'une seule fois au cours de leur lutte contre ISIS - la guerre occidentale la plus récente contre un groupe militant au Moyen-Orient. Elle est tombée sur la capitale autoproclamée du soi-disant califat, Raqqa, en Syrie.

Le 6 novembre - le dernier jour de l'ensemble de données de CNN et de Synthetaic - le nombre de morts à Gaza a dépassé les 10 000 personnes, selon le ministère palestinien de la santé à Ramallah, citant les autorités de Gaza contrôlées par le Hamas.

Plus tard dans la semaine, la secrétaire d'État adjointe aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, la plus haute diplomate américaine en charge du Moyen-Orient, a déclaré que le nombre de morts pourrait être "encore plus élevé".

"En cette période de conflit et dans les conditions de la guerre, il est très difficile pour chacun d'entre nous d'évaluer le nombre de victimes", a déclaré Mme Leaf lors d'une audition devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. "Nous pensons franchement qu'il est très élevé. Il pourrait être encore plus élevé que ce qui est cité".

La semaine dernière, des sources de renseignement américaines ont déclaré à CNN que 40 à 45 % des 29 000 munitions air-sol larguées sur Gaza étaient des "bombes muettes", des munitions non guidées qui peuvent constituer une plus grande menace pour les civils, en particulier dans les territoires densément peuplés comme Gaza.

Certaines d'entre elles sont probablement les bombes de 2 000 livres détectées sur l'imagerie satellite des cratères. Israël dispose d'un vaste arsenal de ces grosses bombes, connues sous le nom de MK-84. Lorsqu'un kit de guidage GPS est attaché à la MK-84, la bombe est appelée GBU-31.

Selon deux personnes au fait du dossier, les États-Unis ont fourni à Israël plus de 5 400 MK-84 depuis le 7 octobre.

"La dévastation que nous avons constatée dans les communautés de Gaza est malheureusement cosignée par les États-Unis", a déclaré M. Chappell de CIVIC. "Une trop grande partie de cette dévastation a été causée par des bombes fabriquées aux États-Unis.

Attaques à la grosse bombe autour de la ville de Gaza

Les bombes de 2 000 livres figurent en bonne place dans les attaques menées sur le périmètre de la ville de Gaza, épicentre de l'opération militaire israélienne d'octobre et d'une grande partie du mois de novembre.

Les forces terrestres israéliennes ont finalement assiégé la ville au début du mois de novembre. Le schéma de bombardement visible sur les images satellite suggère que le bombardement intensif autour de la ville de Gaza pourrait avoir ouvert la voie à son encerclement par les troupes israéliennes.

Dans le camp de réfugiés de Jabalya, au nord de Gaza, les images satellite montrent deux grands cratères correspondant au bombardement israélien du 31 octobre, décrié par les Nations unies comme une "attaque disproportionnée qui pourrait s'apparenter à des crimes de guerre". Ce bombardement a fait plus de 100 victimes, selon l'organisme de surveillance des dommages causés aux civils Airwars, et a causé des dégâts catastrophiques dans cette zone densément peuplée.

Un employé d'Al Jazeera a perdu 19 membres de sa famille dans ce bombardement qui, selon Israël, visait le commandant du Hamas Ibrahim Biari, le tuant et détruisant sa base.

Les deux cratères laissés par l'attentat, dont l'impact a été qualifié de "sismique" par les experts, mesuraient respectivement 24 mètres de large et 13 mètres de large, d'après les images satellite.

L'ancien conseiller du département d'État, M. Lewis, a déclaré que l'attaque de Jabalya du 31 octobre était "quelque chose que nous ne verrions jamais les États-Unis faire".

"Il apparaît clairement que la tolérance (d'Israël) à l'égard des dommages causés aux civils par rapport aux avantages opérationnels escomptés est sensiblement différente de ce que nous accepterions en tant qu'États-Unis", a déclaré M. Lewis.

Un grand cratère correspondant à une bombe de 2 000 livres est visible sur l'autoroute côtière qui traverse le camp d'Al Shati', ou camp de la plage. Dans un quartier situé juste au nord du camp, 14 cratères indiquant des bombes de 2 000 livres apparaissent sur un kilomètre carré.

Le camp de Beach est l'une des premières zones de Gaza où les troupes terrestres israéliennes ont pris pied. Des images satellites du camp de réfugiés datant du 6 novembre montrent qu'il a été pratiquement rasé par les bombardements.

"Soudain, nous avons entendu deux frappes aériennes. C'était fort. On aurait dit un tremblement de terre. Nous avons vu des pierres voler partout", a déclaré un homme à un journaliste de CNN, immédiatement après une attaque à la bombe apparemment massive contre le camp de Beach le 6 novembre. "Nous sommes venus ici pour voir 10 maisons frappées.

La zone de fragmentation mortelle

Le rayon de fragmentation mortel de 365 mètres (environ 1 198 pieds) de la bombe de 2 000 livres est évident dans de nombreuses vidéos examinées par CNN, où l'on voit plusieurs bâtiments rasés en une seule frappe.

Le 24 octobre, Israël a frappé à moins de 100 mètres de l'hôpital Wafa. Dans une interview accordée à Al-Jazira presque immédiatement après la frappe, le directeur de l'hôpital, Fouad Najm, a déclaré que l'attaque avait "terrifié les patients et le personnel médical". Depuis, l'hôpital n'est plus en service en raison de la persistance des frappes à proximité et des pannes de carburant.

On ne sait pas si l'explosion du 24 octobre a causé des dommages importants à l'hôpital.

CNN a géolocalisé la vidéo de l'explosion et l'a comparée à des cratères de 12 et 15 mètres, correspondant à des bombes de 2 000 livres, sur des images satellite.

"Il est clair que l'hôpital se trouve dans la zone de fragmentation mortelle d'une bombe de 2 000 livres. Elle aurait probablement causé des dégâts", a déclaré Garlasco, de l'organisation PAX.

Dans une zone proche du camp de Beach, sept écoles se trouvaient dans la zone de fragmentation mortelle d'au moins cinq cratères. Des images satellites prises le 6 novembre ont montré des destructions à grande échelle dans la région. Ces images satellites montrent également des véhicules blindés israéliens à l'intérieur et autour des écoles.

"Lorsque vous utilisez une arme si près d'un bâtiment civil, il est impossible d'éliminer les risques de dommages causés par l'arme. L'école sera toujours touchée par quelque chose", a déclaré M. Garlasco.

Au sixième jour de son offensive, l'armée de l'air israélienne a indiqué dans un tweet qu'elle avait largué 6 000 munitions depuis le début de la guerre, soit en moyenne 1 000 bombes par jour. Le 10 décembre, l'armée israélienne a déclaré avoir attaqué plus de 22 000 cibles à Gaza.

L'analyse de cette enquête a été rendue possible grâce à l'IRAC, une plateforme de détection d'images, de vidéos et de données géospatiales. Développé par Synthetaic, l'IRAC utilise une IA non supervisée pour rechercher instantanément des données non étiquetées sans modèle. En collaboration avec CNN, Synthetaic a utilisé l'IRAC pour détecter les cratères, les panaches de fumée et les bâtiments endommagés dans les images satellites de la bande de Gaza. Un membre de l'équipe de Synthetaic et deux journalistes de CNN spécialisés dans le renseignement de source ouverte ont examiné les résultats.

Source: edition.cnn.com