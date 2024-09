Drew Barrymore n'aurait pas dû prendre des photos d'elle nue.

En 1995, l'actrice Drew Barrymore a posé pour la couverture de l'édition américaine de "Playboy" sans réserve. Elle regrette aujourd'hui cette décision non pas pour les photos en elles-mêmes, mais parce qu'elle n'avait pas anticipé les conséquences potentiellement néfastes.

Découverte dès l'âge de 6 ans grâce au film "E.T.", la célébrité de Barrymore a été accompagnée d'alcool, de drogues et d'un désir de révolte. Aujourd'hui, actrice accomplie et mère de deux filles, Olive (12 ans) et Frankie (10 ans), Barrymore cherche à protéger ses enfants des expériences qu'elle a vécues trop jeune.

Dans un post Instagram émouvant, Barrymore, qui anime sa propre émission de télévision depuis plusieurs années, se remémore son enfance peu conventionnelle. "J'aurais aimé que quelqu'un me dise 'non' à l'époque", dit-elle en repensant à l'absence de limites dans sa vie. Son esprit rebelle l'a menée vers un monde adulte trop tôt, l'exposant à des scènes et des expériences au-delà de son âge. Elle a ainsi été témoin de "fêtes débridées" qui la mettaient mal à l'aise, malgré son comportement exhibitionniste.

Sa décision de poser pour "Playboy" américain en 1995, avant ses 20 ans, était motivée par sa perception de cette expérience comme une forme d'expression artistique. Elle affirme ne pas regretter les photos, mais elle n'avait pas prévu leur présence persistante sur internet. "Je n'avais pas prévu l'avènement d'internet. Je n'avais pas conscience de l'ampleur de mon ignorance", écrit-elle dans son post.

Ses photos nues persistent sur le web, amplifiées par des articles relatant ses aventures d'adolescente, ses excès d'alcool et son passage en centre de désintoxication. Elle se souvient avoir été étiquetée comme un "échec" sur la couverture de "National Enquirer" et d'autres tabloïds. "Je voulais disparaître, ne jamais réapparaître", confie-t-elle, exprimant son dégoût pour l'histoire qui était devenue son identité.

Heureusement, Barrymore a réussi à reprendre le contrôle de sa vie et remercie ceux qui l'ont soutenue dans sa guérison. L'existence permanente sur internet, souvent appelée "le cimetière numérique", est illustrée par les choix de vie et d'éducation de Barrymore. Elle protège ses filles des dangers de la technologie moderne et des réseaux sociaux en leur refusant l'accès aux smartphones.

Pourtant, son passé continue de la rattraper, surtout à mesure que ses filles grandissent. Comme l'a rapporté "USA Today" en février 2023, Olive a utilisé la couverture de "Playboy" de sa mère pour défendre son droit de porter un haut crop top. "Je dis non, et elle répond en me rappelant ma couverture de Playboy", raconte Barrymore, regrettant l'omniprésence de son passé.

Malgré le temps qui passe, les photos nues de Drew Barrymore pour "Playboy" en 1995 sont toujours facilement accessibles sur les réseaux sociaux, servant de rappel constant de son passé. Barrymore encourage ses filles à rester à l'écart des réseaux sociaux, reconnaissant le danger potentiel qu'ils représentent.

