Drew Barrymore était sous l'influence à l'âge de dix ans.

Dans le documentaire Hulu récemment sorti intitulé "Star Child", des anciennes célébrités enfants comme Drew Barrymore et Demi Lovato font sensation avec leurs confessions sur la consommation de drogue pendant leur adolescence et leur enfance. La Lovato de 32 ans, qui a elle-même dirigé le documentaire, parle à d'autres figures populaires comme Barrymore, qui a récemment gagné en reconnaissance. Barrymore, une présentatrice de talk-show bien connue, révèle dans le film : "À l'âge de 10 ans, j'ai fumé avec l'ami de ma mère."

À l'époque, Barrymore considérait cela comme "super". Elle vient d'une famille d'acteurs et a commencé sa carrière à l'âge de 6 ans, travaillant sur le film iconique "E.T. - L'extra-terrestre" de Steven Spielberg, ce qui en a fait une sensation mondiale. Barrymore a commencé à travailler dès l'âge de 11 mois avec une publicité, et a été constamment active dans l'industrie, à l'exception des périodes où sa mère l'a fait admettre dans un établissement.

Dans le documentaire, Lovato pose la question de savoir si les stars enfants ou les facteurs externes sont responsables de la prévalence de l'abus de drogue et d'alcool chez les mineurs. "Il est difficile de ne pas blâmer les autres lorsqu'ils vous ont peut-être fourni des substances étant enfant", médite Lovato, l'actrice et musicienne, ayant co-dirigé le programme avec Nicola Marsh.

D'autres anciennes stars enfants se confient également sur leurs expériences passées avec Lovato dans le documentaire. Par exemple, la Christina Ricci de 44 ans, qui a connu le succès avec le film à succès "Les Sirènes" à l'âge de 9 ans, avoue : "J'ai eu recours à la drogue et à l'alcool pendant mon adolescence." "Je ne me souviens d'aucune autre façon d'être heureux", partage Ricci dans "Star Child".

La propre Lovato a connu un succès précoce avec des rôles comme Mitchie Torres dans le film Disney de 2008 "Camp Rock" et Sonny Munroe dans la série Disney Channel "Sonny avec une chance". Elle s'est également aventurée dans la musique et a parlé de ses luttes passées avec la dépendance et la santé mentale dans le documentaire de 2017 "Demi Lovato : Simply Complicated" et la série documentaire de 2021 "Demi Lovato : Dancing with the Devil".

