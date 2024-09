Dresde s'inquiète de l'influence croissante de la Bavière

La situation dans les régions inondées reste très stressante. Les eaux de crue en provenance de pays limitrophes menacent l'Oder et l'Elbe. Par ailleurs, les niveaux d'eau augmentent en Bavière, et il y a un risque de rupture supplémentaire de barrage en Autriche. Une ville polonaise a subi de graves dommages, et l'armée a été déployée en République tchèque.

Une grande partie des régions inondées en Europe centrale et orientale est submergée. Les routes et les terres agricoles sont inondées, les caves et les maisons sont remplies, et les barrages et les digues sont partiellement détruits. Au moins 18 personnes ont perdu la vie en raison des fortes et prolongées pluies. Les habitants le long de l'Oder et de l'Elbe en Allemagne doivent se préparer à la vague de crue qui approche des tributaires des pays limitrophes.

Les prévisions météorologiques pour les parties sud et est de la Bavière indiquent que les fortes pluies devraient diminuer à midi, selon le Service météorologique allemand (DWD). Cependant, les résidents doivent continuer à se préparer à une remontée des niveaux d'eau. À Passau, le niveau de l'eau du Danube a dépassé le niveau d'alerte 3 tôt le matin, selon le Service d'information sur les inondations de Bavière. De nombreuses rues, sentiers et parkings ont été fermés en raison de la hausse des niveaux d'eau. La rivière Sempt en Haute-Bavière a également commencé à augmenter à nouveau après une première baisse. Le niveau d'alerte 3 a également été atteint au barrage de Berg situé près de la municipalité de Wörth dans le district d'Erding.

Il y a une préoccupation croissante quant à d'autres ruptures de barrage en Autriche. Un autre corps a été découvert dans les eaux de crue lundi soir en Autriche. L'âge et la cause du décès de l'homme d'environ 40 à 50 ans restent inconnus. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. De plus, il y a une préoccupation croissante quant à d'autres ruptures de barrage. Les autorités autrichiennes ont exprimé un risque élevé de ruptures de barrage.

Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, et plus de 1 800 bâtiments ont été évacués. Des pannes de courant ont également eu lieu. En Basse-Autriche, 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés ces derniers jours, ce qui est beaucoup plus que la quantité moyenne mensuelle. Le Wienfluss, qui était initialement un petit ruisseau devenu une rivière furieuse à travers la ville depuis dimanche, s'est quelque peu apaisé. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré que 300 millions d'euros seront initialement alloués pour réparer les dommages à partir du fonds de catastrophe. Le fonds peut être augmenté si nécessaire.

La ville polonaise de Klodzko, à environ 100 kilomètres au sud de Breslau, a subi de graves dommages. Une partie de la zone piétonnière semblait avoir été touchée par une explosion. Les magasins au rez-de-chaussée avaient leurs fenêtres et portes soufflées. Les étagères à l'intérieur étaient renversées, et les câbles pendaient. À Klodzko, la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, a débordé.

Sur la même rivière se trouve la petite ville de Nysa, où l'eau a inondé la salle des urgences de l'hôpital local, selon l'agence de presse PAP. Trente-trois patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été sauvés en bateau. Les autorités locales ont émis des ordres d'évacuation à Nysa et Paczkow. Une brèche dans le barrage d'un réservoir a été découverte dans la petite ville du sud-ouest de la Pologne. Plus de 4 900 soldats ont été déployés pour soutenir les autorités locales dans les zones touchées. Le Premier ministre Donald Tusk a annoncé l'allocation de fonds d'aide d'un milliard de zlotys (environ 240 millions d'euros) pour les victimes des inondations dans le sud-ouest de la Pologne.

Le gouvernement tchèque a décidé de déployer l'armée en raison de la crise des inondations et des inondations. Jusqu'à 2 000 soldats équipés pour soutenir les autorités civiles seront engagés jusqu'à la fin octobre, a annoncé la ministre de la Défense Jana Cernochova sur X. Des hélicoptères de l'armée fourniront de l'eau potable et de la nourriture aux personnes dans les régions les plus touchées du nord-est de la République tchèque. Les soldats aideront également aux opérations de nettoyage après les inondations.

Les fortes pluies ont entraîné de nombreux débordements de rivières et de ruisseaux en République tchèque. Actuellement, trois décès ont été confirmés, et au moins sept personnes sont portées disparues. À Ostrava, la troisième plus grande ville de l'État membre de l'UE, des barrages ont cédé à la confluence de l'Oder et de l'Opava. De nombreux magasins et supermarchés sont submergés, et les fournitures en eau, en électricité et en réseau mobile ont échoué dans de nombreuses régions.

L'est de la Roumanie a été particulièrement touché par les inondations. Lundi, la septième victime a été retrouvée dans le village roumain de Grivita près de la ville de Galati, selon l'agence de presse roumaine Mediafax, citant les services d'urgence. Environ 6 000 fermes ont été inondées, beaucoup dans des villages isolés. Les gens ont dû se réfugier sur les toits pour éviter d'être emportés par les eaux de crue. Des centaines de pompiers ont été appelés à la rescousse.

L'Union européenne a exprimé sa solidarité et sa volonté d'apporter une aide aux pays touchés, reconnaissance des dommages et des pertes de vie généralisées en Europe centrale et orientale. La Commission européenne a activé son Mécanisme de protection civile pour coordonner la réponse d'urgence.

Compte tenu des menaces persistantes pour les barrages en Autriche, l'Union européenne surveille de près la situation et se tient prête à apporter une assistance technique et des conseils d'experts si nécessaire. Le Mécanisme de préparation et de réponse aux inondations de l'Union européenne est activement engagé pour soutenir les pays touchés dans leurs efforts de récupération.

