- Dresde interdit le prélèvement d'eau des plans d'eau

Chaleur et sécheresse à Dresde entraînent les premières conséquences. Jusqu'à la fin de l'année, il ne sera plus possible de prélever de l'eau dans presque tous les plans d'eau de la capitale du Land, comme l'a annoncé l'administration. Malgré la pluie, les petits plans d'eau sont en train de se tarir. "De nombreux ruisseaux et rivières de Dresde ont trop peu d'eau ou sont en partie à sec. Par exemple, le Gorbitzbach, la Prießnitz et le Nöthnitzbach sont sévèrement touchés", a-t-on déclaré. Les niveaux d'eau extrêmement bas ne seront pas équilibrés par les précipitations attendues dans les semaines à venir, selon les prévisions météorologiques actuelles.

C'est pourquoi l'autorité de l'eau inférieure de la ville a imposé une interdiction de prélèvement d'eau dans les eaux de surface à l'intérieur de la zone urbaine. Elle entrera en vigueur jeudi. Jusqu'à nouvel ordre, les propriétaires et les résidents ne pourront pas prélever d'eau dans les ruisseaux de la ville. Les violations peuvent être punies comme une infraction administrative. La amende est d'au moins 50 euros.

L'Elbe est exclue de l'interdiction

Ne sont pas concernés les prélèvements d'eau pour lesquels une autorisation de loi sur l'eau existe. L'Elbe est exclue de l'interdiction. Au Lockwitzbach et à la Weißeritz, de l'eau peut être prélevée avec des récipients à la main.

"Même les fortes précipitations isolées des dernières semaines n'ont pas entraîné une amélioration durable. Cela a fait du bien à la nature, mais les eaux ont besoin de beaucoup plus. Il faudrait presque qu'il pleuve lourdement et en continu pendant une semaine pour que la situation s'améliore. Cependant, il est prévu qu'il reste sec", a expliqué le directeur de l'Office de l'environnement René Herold.

Demande de l'administration : Manipuler l'eau avec soin

Une restriction de l'utilisation de l'eau souterraine n'est pas nécessaire pour le moment, a-t-on également déclaré. Les niveaux d'eau souterraine aux points de mesure sont actuellement en moyenne d'environ 20 centimètres en dessous de la moyenne mensuelle des 15 dernières années. Cela correspond à une fluctuation normale. Enfin, l'administration a rappelé le principe général de toujours manipuler l'eau avec soin et parcimonie. Pour l'arrosage, il est préférable de recueillir et d'utiliser l'eau de pluie. En général, il est recommandé d'arroser aux heures

