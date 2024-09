Dresde est sur le point d'émettre un avertissement d'inondation de niveau 3.

Au milieu des inondations en Pologne, en République tchèque et en Autriche qui causent des ravages et des pertes humaines, l'Allemagne a réussi à rester relativement indemne jusqu'à présent. Cependant, les niveaux d'eau augmentent également en Allemagne. À Dresde, on s'attend à atteindre le niveau d'alerte 3 dans la journée, tandis que le Brandebourg se prépare pour les pires scénarios avant les élections régionales.

Les niveaux d'eau à Dresde et à Schöna (Saxe Suisse-Osterzgebirge) continuent d'augmenter. Selon les données du centre régional de gestion des inondations, Dresde n'a pas encore atteint le niveau d'alerte 3, avec une lecture matinale de 5,98 mètres, juste en dessous de la marque de six mètres qui active ce niveau. Selon les prévisions actuelles, cette marque devrait être dépassée le matin.

Le niveau d'alerte 3 signifie que les zones urbaines, les rues adjacentes et les voies ferrées peuvent être inondées. Au niveau 2, ce sont principalement les zones agricoles ou forestières, les jardins et autres espaces verts qui sont inondés, ainsi que des dommages potentiels aux bâtiments individuels.

Baisse attendue des niveaux d'eau à Schöna pendant la nuit

À Schöna, la valeur de seuil du niveau 3 a déjà été dépassée, avec un niveau d'eau de 6,54 mètres mesuré à l'aube. Selon les estimations, le niveau d'eau devrait continuer à augmenter dans la journée avant de baisser légèrement jeudi soir. Il est peu probable que le niveau d'alerte le plus élevé de sept mètres soit atteint.

Le ministre de l'Environnement Wolfram Günther a déclaré qu'un grand déluge n'était pas prévu, mais que certaines eaux de crue tchèques pénètrent dans l'Elbe. Il a ajouté que les niveaux d'eau sont plus bas que prévu initially, mais pas une totale acquittement.

Le Brandebourg se prépare activement à une possible augmentation des eaux dans les jours à venir. Les équipes de crise dans le land de l'Est restent en alerte maximale tandis que les citoyens travaillent diligently pour protéger leurs maisons des dommages attendus sur l'Oder.

Woidke : Préparez-vous aux scénarios catastrophe

Le Brandebourg, avec des élections au Parlement régional upcoming dimanche, a le ministre-président Dietmar Woidke qui appelle à la prudence. Il a déclaré lors de la diffusion en direct "rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck" sur la télévision RBB : "Nous espérons le meilleur, mais nous nous préparons au pire". En référence à Ratzdorf, qui a été sévèrement endommagé lors de l'inondation de 1997, il a mis en évidence les améliorations apportées à l'infrastructure, notamment une nouvelle digue et des équipements de palplanches.

Le chef de fraction et candidat principal de l'AFD Hans-Christoph Berndt a estimé que si le changement climatique ne doit pas être ignoré, la priorité immédiate doit être donnée à l'entretien et à la protection des digues contre les dommages potentiels causés par les castors.

Dans le Sud et l'Est de la Bavière, la situation s'améliore progressivement. Les niveaux d'eau de la Sempt dans le district d'Erding et du Danube à Passau ont chuté en dessous des valeurs de seuil du niveau d'alerte 3 le plus élevé. Cependant, le niveau d'eau de l'Isar en Basse-Bavière continue de augmenter, avec Landshut qui a dépassé la valeur de seuil du niveau d'alerte 3.

Le service météorologique allemand a annoncé mardi qu'il n'y avait pas de fortes pluies ou de baisse de température imminentes dans les prévisions.

Plus de 20 personnes ont perdu la vie dans les pays voisins touchés par les inondations.

Des inondations importantes peuvent encore être observées en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Autriche. Les autorités estiment que plusieurs jours seront nécessaires pour donner un dé

Lire aussi: