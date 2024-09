Dresde est en alerte d' inondation

Pluies torrentielles dans les pays limitrophes gonflent également les niveaux de rivière en Bavière et en Saxe. Bien que le pic de inondation dans le sud ait peut-être atteint son sommet, le niveau de l'Elbe est prévu pour augmenter pendant plusieurs jours supplémentaires. Dans les pays limitrophes tels que l'Autriche, la République tchèque et la Pologne, des précipitations importantes et des inondations se sont produites, mais la situation en Allemagne reste relativement calme, bien que certaines régions aient émis des signaux d'alerte préliminaire. Les précipitations sont prévues pour durer jusqu'à l'après-midi de lundi en Saxe, et dans certaines parties de la Bavière, elles pourraient se poursuivre jusqu'à l'après-midi de mardi.

Dresde a annoncé le deuxième niveau d'alerte de crue en soirée. Le niveau de l'Elbe mesure 501 centimètres, avec une forte augmentation attendue, selon la capitale de l'État de Saxe. De plus, la partie effondrée du pont Carol affecte la situation de crue : les composants immergés du pont entravent l'écoulement, ce qui entraîne une augmentation du niveau de l'eau en amont d'environ 30 à 50 centimètres dans une section de l'Elbe. Les prévisions indiquent que Dresde élèvera le niveau d'alerte à 3 lundi, ce qui nécessite que les niveaux d'eau dépassent le seuil de 6 mètres. Il y a quatre niveaux d'alerte au total, avec le pic prévu au milieu de la semaine.

À Schönau sur l'Elbe, le deuxième niveau d'alerte est actif, signalant le début de la crue, indique le centre de contrôle des crues de l'État. Le même niveau d'alerte est déjà en vigueur à Görlitz sur la Neiße de Lusace, où le niveau de l'eau diminue actuellement mais pourrait remonter lundi. En Brandebourg, des inondations étaient prévues dans certaines régions, mais aucun niveau d'alerte n'a été déclaré pendant le week-end.

Un jeune homme en fauteuil roulant sauvé

En Bavière, les niveaux d'eau maximaux ont été atteints principalement le matin, selon le service de nouvelles sur les crues. Les précipitations de l'après-midi déclencheront initialement une légère augmentation à l'est, selon le service de l'Agence environnementale de Bavière. La suite de l'évolution reste incertaine. Selon les estimations actuelles, les niveaux de rivière dans les régions touchées pourraient atteindre des hauteurs similaires à celles d'aujourd'hui d'ici mardi. Les précipitations devraient diminuer mardi, et la situation devrait revenir à la normale en Bavière mercredi.

À Passau, le Danube a atteint son niveau maximal tôt dimanche matin. Certains sentiers et parkings étaient bloqués, a annoncé la ville. Le troisième niveau d'alerte a été atteint à Ruhstorf sur la Rott dans la matinée de dimanche, où le niveau de l'eau est prévu pour augmenter légèrement et temporairement.

À Munich, le niveau de l'eau a d'abord chuté en dessous du deuxième niveau d'alerte dimanche. À la capitale de l'État de Bavière, les pompiers ont secouru un jeune homme de 19 ans des eaux de crue samedi soir, qui avait été emporté dans son fauteuil roulant. Heureusement, le jeune homme n'a subi aucune blessure lors de l'incident.

