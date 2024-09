- Dresde est au bord de la catastrophe, comme un pont qui s'effondre en morceaux.

Dresden a évité de justesse une catastrophe majeure avec l'effondrement partiel du pont Carolabridge. Environ 100 mètres de long, y compris les rails de tramway, un sentier piétonnier et une piste cyclable, se sont écroulés dans l'Elbe au milieu de la nuit. Une autre section reste menacée d'effondrement. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. Les autorités suspectent un accident et excluent tout acte malveillant.

Le responsable de la sécurité des ponts de Dresde, Holger Kalbe, est apparu devant les médias le lendemain matin, visiblement secoué. "Je peux vous dire que ce n'est pas un matin qu'on aimerait se réveiller", a déclaré le responsable du département des ponts et des structures d'ingénierie à Dresde.

Peu de temps avant le dernier tram

Le pont Carolabridge à Dresde est l'une des artères de circulation majeures de la ville, traversant l'Elbe au centre-ville. Les conséquences de l'effondrement hätten pu être beaucoup plus graves : seulement 18 minutes avant l'effondrement partiel, le dernier tram a traversé le pont. Le tram a traversé à 2h50, et le pont s'est effondré à 3h08, selon la compagnie de transport.**

La terre a tremblé

Les premiers rapports d'effondrement du pont sont parvenus à la police en pleine nuit, grâce à leurs propres collègues qui effectuaient des mesures de sécurité à 50 mètres de distance à la synagogue juive. "Nous avons reçu notre premier rapport vers 3h00. C'était notre propre équipe sur place qui a rapporté un bruit fort et sourd. Le sol a tremblé", a déclaré le porte-parole de la police Thomas Geithner.**

La corrosion comme suspect principal?

Le pont Carolabridge, construit en 1971, se compose de trois sections (parties A, B et C). Les sections A et B ont été rénovées ces dernières années, mais C (prévue pour une rénovation l'année prochaine) a cédé. "C'est un risque que nous combattons depuis des années", a déclaré le responsable du département Kalbe. "L'état actuel de la section C n'était pas quelque chose que nous pouvions soupçonnerWould lead to a collapse."**

Les investigations sur la cause précise de l'incident sont en cours, mais Holger Kalbe a soulevé une suspicion : la corrosion pourrait être la cause - une conséquence d'un entretien insuffisant par le passé. "Nous avons vu une importante infiltration de chlorures ici pendant l'époque de la RDA", a déclaré Kalbe. Il est plausible "qu'il y ait eu une importante infiltration de chlorures à ce moment-là et qu'elle ait causé la corrosion des renforts à l'intérieur du pont."

L'alimentation en chauffage urbain a été complètement interrompue

Selon les pompiers, une brèche d'un mètre de large est apparue du côté de la vieille ville du pont. Lors de l'évaluation de la scène par le commandant des pompiers Michael Klahre, un bruit sourd soudain a retenti, a-t-il rapporté. Deux lignes de chauffage urbain ont éclaté. L'eau s'est répandue sur certaines parties de la berge de la terrasse. Initialement, le chauffage urbain a été entièrement coupé pour la ville. Le fournisseur d'énergie responsable a progressivement reconnecté les différents quartiers au réseau.**

Le site de l'effondrement a été bouclé à grande échelle.

La police a établi un large périmètre autour du site de l'effondrement. La circulation et les tramways ont été détournés. Le public a été invité à rester à l'écart. Malgré cela, des centaines de curieux se sont rassemblés le long de l'Elbe pour witness the fallen bridge. Les sections de pont restantes sont actuellement inaccessibles. Il n'y aura pas de réouverture immédiate des deux autres travées de pont, a déclaré Kalbe. La section de pont tombée était autrefois connectée aux autres, et des dommages ont également été

Lire aussi: