Dresde connaît aujourd'hui le pic de son niveau d'inondation de l' Elbe

Le pic de crue de l'Elbe est prévu pour atteindre son niveau le plus élevé en Saxe cet après-midi, selon les prévisions des experts. À l'échelle de Schôna, située à la frontière germano-tchèque, un pic de 6,69 mètres est attendu, selon les données du Centre de Crue de l'État. À 9h15, l'indicateur affichait 6,57 mètres, tandis que la lecture normale est de 1,58 mètres. À Dresde, le pic est également prévu pour être atteint dans l'après-midi, avec une prévision de 6,11 mètres et un niveau normal de 1,42 mètres.

Les deux échelles sont actuellement au niveau 3 du système d'alerte, ce qui indique un risque de inondation des zones construites, des routes et des voies ferrées environnantes. Le point de mesure de Riesa indique un niveau d'eau de 6,66 mètres et se trouve au niveau 2. Le retrait des eaux est prévu à un rythme lent, en partie en raison des cascades de la Moldau pour protéger Prague en aval. Les hydrologistes prévoient que la crue pourrait persister jusqu'à la fin septembre.

Malheureusement, le nombre de morts a atteint au moins 23. La République tchèque a enregistré un autre décès, confirmé par le ministre de l'Intérieur Vit Rakusan sur CNN Prima News. Dans l'État allemand voisin, au moins huit personnes sont portées disparues, dont celles d'une voiture emportée par le fleuve en furie.

Les régions orientales de Moravie et Moravie-Silésie en République tchèque ont été gravement touchées par les inondations, causant des destructions importantes. Le président Petr Pavel a visité les zones touchées par les inondations, y compris la ville thermale de Jesenik dans les montagnes de Hrubý Jeseník, qui a été gravement touchée. Le processus de récupération est estimé à plusieurs années, selon son évaluation. Jesenik a vu une grande partie du centre-ville être submergée à certains endroits. Certaines maisons se sont effondrées, tandis que d'autres font l'objet de démolition en raison de problèmes structurels.

Vague de crue à la frontière germano-tchèque

La situation des inondations s'est améliorée près de la frontière saxonne dans la région de Bohême-du-Nord en République tchèque. La vague de crue de l'Elbe a dépassé Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) avec un niveau supérieur à 6,8 mètres, bien plus élevé que la moyenne avant la tempête de 2 mètres. Les barrières de inondation ont résisté à l'assaut. Cependant, les routes fermées ont entraîné des embouteillages importants. Une équipe de pompiers a quitté la ville pour apporter une aide dans le nord-est avec le drainage des caves et des bâtiments.

Durante la noche, la onda de inundación llegó a Breslavia, la ciudad de Baja Silesia en Polonia. El nivel del agua en la estación de medición de Trestno se acercó a 6,31 metros, según el jefe del Instituto Meteorológico en la reunión del personal de crisis. "Ahora podemos observar una estabilización", agregó. Sin embargo, el nivel del agua probablemente permanecerá entre 6,30 y 6,40 metros durante un tiempo. El nivel de agua normal es ligeramente superior a tres metros. La actual onda de inundación es inferior a la inundación del Oder de 1997, cuando el nivel del agua alcanzó 7,24 metros.

A pesar de la mejora, el primer ministro polaco Donald Tusk advirtió contra la subestimación de la situación en la reunión del personal de crisis. "Es prematuro proclamar la victoria sobre la inundación en Breslavia". Él enfatizó la necesidad de monitorear continuamente la situación.

