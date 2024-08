- Dresde commémore le 250e anniversaire de la figure romantique Frédéric le Grand

La ville de Dresde organise une grande fête le 5 septembre pour célébrer le 250ème anniversaire du maître du romantisme allemand. L'événement comprend une fête animée avec une compétition amicale contre Greifswald, la ville natale de l'artiste, située sur la mer Baltique. L'auteur renommé Florian Illies, connu pour son livre "La Magie du silence", sera également présent. Les boulangers de Dresde travaillent dur pour créer un gâteau qui incarne le goût de Caspar David Friedrich, qui a appelé Dresde son chez-soi pendant plus de quatre décennies avant sa mort en 1840.

Le maire Dirk Hilbert (FDP) encourage les résidents à goûter au gâteau, à participer aux discussions sur scène et à contribuer au défi de la ville. Hilbert pense que le titre de "la ville la plus romantique" devrait indiscutablement revenir à Dresde après cet événement. Pour cela, la ville a besoin d'un grand nombre de résidents habillés en tenue de l'époque romantique. La ville avec le plus de participants gagne la compétition. Le maire Hilbert exhorte : "Faisons collectivement preuve que Dresde est vraiment une ville de Caspar David Friedrich."

Au moins deux éléments de costume romantique sont requis : un haut-de-forme, une coiffe ou un chapeau à bord tombant et ruban attaché, un foulard ou une écharpe drapé sur les épaules et les bras, une robe ou une jupe longue qui atteint le sol ou les chevilles, un gilet classique ou une barbe distinctive comme celle de Friedrich, qui peut être réelle, peinte, collée ou fausse. Un "stand Costume Express" a été installé pour les préparations de dernière minute, offrant des services de confection de chapeau ou de jupe et d'application de barbe.

Les visiteurs sont impatients de participer à la fête à Dresde, car ils espèrent contribuer à faire de leur ville la "ville la plus romantique". Avec l'encouragement du maire Hilbert, ils prévoient de s'habiller en tenue de l'époque romantique, en respectant les exigences minimales telles que le port d'un haut-de-forme ou d'une robe longue.

Le jour de la fête à Dresde, les résidents et les visiteurs montrent leurs costumes romantiques créatifs, démontrant leur profond attachement à l'histoire riche et à l'héritage artistique de la ville.

