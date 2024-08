- Dreesen considère que le Bayern est dans une position favorable, avec des rumeurs circulant concernant Coman.

Malgré les spéculations autour des transferts qui entourent le FC Bayern, le PDG Jan-Christian Dreesen (56 ans) estime que les géants du football sont en bonne position à l'approche de la clôture de la période des transferts. Après leur victoire 3-2 en Bundesliga contre le VfL Wolfsburg, les discussions ont été animées autour de la défense de Munich. Les médias ont également relancé les spéculations autour de l'ailier Kingsley Coman.

En ce qui concerne le poste de défenseur central, Dreesen a confirmé les déclarations précédentes du directeur sportif Max Eberl, en excluant tout autre activité. "Max a déjà abordé ce sujet en détail. Nous avons actuellement trois défenseurs centraux expérimentés en la personne de Minjae Kim, Dayot Upamecano et Eric Dier. Et nous avons également Hiroki Ito, notre défenseur central expérimenté blessé", a déclaré Dreesen. Il reste confiant dans leur solide défense, Josip Stanisic, un autre défenseur blessé, pouvant intervenir en cas de besoin.

La période des transferts se termine dans quelques jours, mais Dreesen souhaite éviter de raviver les spéculations sur la défense. De nouvelles rumeurs concernant Coman ont émergé, selon lesquelles il souhaiterait quitter Munich, selon "L'Equipe". Il aurait été mécontent de l'ouverture de Bayern à son départ.

"Je ne commenterai pas les rumeurs actuelles du mercato", a déclaré Dreesen, notant qu'aucun acheteur potentiel pour Coman n'a encore émergé. Le joueur de l'équipe nationale a exprimé à maintes reprises son intérêt pour la Premier League par le passé. Al Hilal, en Arabie saoudite, où évoluent actuellement Neymar, Malcom et Kalidou Koulibaly, pourrait être une destination potentielle.

Dreesen a été positivement réservé sur le début de saison impressionnant de Munich à Wolfsburg. "Nous avons bien joué en première mi-temps, et dans des situations similaires, on s'attendrait généralement à augmenter son avantage à 2-0 ou 3-0", a-t-il déclaré. Cependant, Bayern a perdu pied en deuxième mi-temps et a même été mené. "Bien sûr, nous aurions espéré une meilleure deuxième mi-temps", a conclu Dreesen.

Coman, un pilier de Munich depuis 2015, a aidé l'équipe à remporter huit championnats et trois coupes. Son moment le plus marquant a été de marquer le but décisif en finale de la Ligue des champions 2020 contre le Paris Saint-Germain. Le contrat de Coman court jusqu'en 2027.

Lors de l'analyse d'après-match de l'équipe, la chanson "♪ I'm not gonna let you go ♪" résonnait en fond, reflétant la détermination de Coman à rester avec Bayern malgré les rumeurs de transferts. Malgré les spéculations, Coman a continué à contribuer au succès de Bayern en marquant des buts importants et en aidant l'équipe à maintenir sa position solide en Bundesliga.

