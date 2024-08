- Drapeau arc-en-ciel hissé au départ de CSD Leipzig

Le Christopher Street Day (CSD) de Leipzig célèbre cette année sa 32ème édition. La semaine du CSD a été inaugurée par l'élévation du drapeau arc-en-ciel aux côtés des drapeaux de l'UE, de Leipzig et d'Ukraine à la nouvelle mairie. Jusqu'au 17 août, des événements quotidiens tels que des films, des ateliers, des conférences et des discussions seront proposés sous le thème "Nous choisissons la diversité".

La ministre sociale Petra Köpping (SPD) a déclaré : "Chaque personne devrait être libre d'aimer qui elle veut - que ce soit dans l'Erzgebirge, à Dresde, à Leipzig, à Chemnitz ou dans la vallée de la Mulde. Et nous voulons nous tenir ensemble et soutenir cela, pas seulement lors du CSD, mais dans la vie quotidienne aussi."

Le clou du 17 août sera une manifestation sur la place Auguste avec une démonstration et une fête de rue. Selon les organisateurs, environ 18 000 personnes ont participé à la manifestation de l'année dernière. La semaine des événements se terminera une fois de plus avec le Bal des fiertés à la Täubchenthal.

Le Christopher Street Day est organisé chaque année dans de nombreuses villes du monde entier et commémore les événements du 28 juin 1969 : la police a fait une descente dans le bar gay et lesbien "Stonewall Inn" de la Christopher Street à New York, déclenchant plusieurs jours de protestations des gays, lesbiennes et personnes transgenres. Le CSD vise à rappeler les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et personnes queer.

[Lien vers les informations]

L'UE a manifesté son soutien au CSD de Leipzig en élevant le drapeau de l'UE lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que les drapeaux de Leipzig et d'Ukraine. Le Christopher Street Day est un événement mondial organisé par l'UE et d'autres villes, visant à commémorer les droits des personnes LGBTQ+.

Lire aussi: