- Drangsal et Stella Sommer sortent un album conjoint

Max Gruber, alias Drangsal, et Stella Sommer sont tous deux des figures majeures de la scène pop allemande en tant que paroliers. Sommer, connue initially en tant que chanteuse et compositrice du groupe Die Heiterkeit, a par la suite attiré l'attention en tant qu'artiste solo dans la scène indie avec ses chansons profondément mélancoliques et ses paroles clever. La musique de Drangsal peut être décrite comme un mélange de New Wave, Post-Punk et Neue Deutsche Welle, avec des paroles fortes.

Ces mondes fusionnent à nouveau pour former Die Mausis. Gruber et Sommer ont travaillé ensemble sous ce nom il y a quelques années. Cette fois-ci, ils ont sorti leur premier album collaboratif, "In einem blauen Mond", un voyage musical qui couvre un large spectre d'émotions, de la profondeur mélancolique à l'humour. L'album sortira le 16 août chez le label Käsescheiben.

Gruber décrit l'album comme un "pot-pourri coloré d'humeurs" dans une interview avec l'agence Deutsche Presse-Agentur. Dans son cœur, il représente leur travail collaboratif, avec des arrangements qui reflètent l'intimité de l'écriture ensemble dans une pièce.

Malgré les thèmes sérieux, l'album conserve une certaine légèreté, grâce à l'enthousiasme que les deux ont eu pendant l'écriture, ajoute Sommer. "On ne peut pas écrire de chansons avec n'importe qui", souligne-t-elle. "C'est plutôt spécial que ça fonctionne si bien pour nous."

L'album s'ouvre avec le titre, qui traite de la perte. La mort d'un ami commun a ramené les deux en tant que paroliers, et cette expérience a inspiré la chanson. "En rêve, tu m'as visité, puis je me suis réveillé", chantent les Mausis. "Mais peu importe à quel point je le souhaite, ma place légitime reste vide."

Sommer se souvient qu'ils ont eu du mal à écrire la chanson au début, mais que les mots ont commencé à couler entre eux. Le titre est dérivé de l'expression anglaise "once in a blue moon", qui signifie très rarement, similaire à l'allemand "alle Jubeljahre". Un "lune bleue" fait référence à la deuxième pleine lune d'un mois, un événement qui se produit rarement, avec la prochaine qui aura lieu juste après la sortie de l'album le 19 août.

Pour les Mausis, cela complète un cercle. Lorsqu'ils ont joué pour la première fois en tant que groupe en 2016, ils ont couvert le classique "Blue Moon" de Richard Rogers et Lorenz Hart. Ils ont trouvé approprié de nommer leur album "In einem blauen Mond" en référence à leurs débuts.

La chanson "Wahr oder erfunden" a une place spéciale pour le duo. "Elle est simplement tombée dans nos mains", se souvient Sommer. "Nous avons indépendamment développé deux idées qui se sont parfaitement emboîtées." Ils conviennent que c'est une "chanson bien élevée" car elle n'a pas nécessité beaucoup d'efforts pour être créée et a été enregistrée en seulement deux prises en studio.

Les Mausis démontrent également leur humour sur l'album, comme dans la chanson "Ich leg' mein Geld in Käse an", qu'ils ont enregistrée avec le chanteur de Tocotronic Dirk von Lowtzow. Dans "Der Supergouda", un policier arrête les Mausis sur leur chemin vers les vacances pour une "Mausweiskontrolle".

Le projet d'un album commun avait été en cours de réalisation pour Gruber et Sommer depuis longtemps. En 2017, le duo a sorti un EP, suivi d'un single de Noël l'année suivante. Ils ont également écrit certaines chansons pour leur unique performance commune au festival Popkultur en 2018. "Nous voulions les sortir à un moment donné, mais il fallait que ça feels right", dit Gruber.

Les enregistrements ont été terminés en une semaine. De l'idée initiale au produit fini avec la couverture, cela a pris un an. Les Mausis ont

