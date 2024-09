Honneurs Dramatiques - "Dramaturges clés" - lauréat du prix du théâtre

La Schwankhalle de Brême se voit attribuer le Prix dramatique fédéral, assorti d'une récompense de 200 000 euros. Par ailleurs, le Hessisches Landestheater Marburg, le Ernst-Barlach-Theater de Güstrow et le FELD Theater pour le jeune public de Berlin reçoivent également des distinctions, chacun repartant avec 100 000 euros de prix, comme l'a annoncé la ministre de la Culture Claudia Roth.

"Le théâtre est une plateforme pour le discours et la démocratie", a déclaré Roth dans un communiqué de presse. "En particulier, les petits et moyens théâtres ont besoin de notre soutien. Ils servent de pionniers de la créativité, offrant un espace pour de nouvelles perspectives, des idées innovantes et une exploration sans entrave. Ils incarnent la diversité, le dialogue avec leur public, des innovations artistiques frappantes et l'engagement artistique avec les questions du monde d'aujourd'hui."

Le Prix dramatique fédéral est décerné par les représentants de la commission du Commissaire fédéral à la Culture et aux Médias. Les récompenses seront remises lors d'une grande cérémonie le 2 octobre au Berlin Festspielhaus.

Le Prix dramatique fédéral souligne l'importance des théâtres diversifiés, tels que la Schwankhalle de Brême, qui contribuent d'autres perspectives uniques aux arts. De petits théâtres comme ceux-ci servent souvent de incubateurs pour de nouvelles idées et des thèmes contemporains engageants.

Lire aussi: