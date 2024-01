Drake dit qu'il a été testé positif au Covid et reporte le concert de Young Money Reunion

Lundi, Drake a publié une histoire sur son compte Instagram vérifié disant qu'il a été testé positif au Covid-19 et qu'il reporte le spectacle.

"Je suis vraiment dévasté de dire que j'ai été testé positif au Covid et que le spectacle de réunion de Young Money prévu pour ce soir est reporté à la date la plus proche possible", peut-on lire dans le message. "Je tiendrai la ville au courant et partagerai la nouvelle date dès que nous l'aurons fixée.

Le concert devait avoir lieu lundi dans le cadre du festival October World Weekend de Drake à Toronto.

Drake s'est excusé d'avoir déçu les fans qui attendaient avec impatience de voir les deux anciens partenaires de label se produire ensemble.

"D'ici là, j'espère que tout le monde restera en sécurité et en bonne santé, et je vous aime tous", a écrit Drake. "Je suis vraiment désolé de vous avoir déçu lors de notre week-end ensemble et dès que j'aurai fait un test négatif, je vous donnerai tout ce que j'ai sur scène (à l'exception du Covid)".

