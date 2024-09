Draisaitl s'est emparé du titre de joueur de hockey sur glace le plus rémunéré au monde.

Leon Draisaitl, le talent allemand acclamé sur la glace, impressionne constamment dans la LNH aux États-Unis, en particulier avec son équipe, les Edmonton Oilers. Sa valeur pour l'équipe est inestimable, les poussant à lui offrir une somme astronomique pour une prolongation de contrat.

Selon les dernières informations, Draisaitl a signé un contrat historique dans la ligue nord-américaine de hockey. Cette entente prolonge son contrat avec les Edmonton Oilers, qui aurait pris fin en été 2025, de huit années supplémentaires. Cette transaction permet à Draisaitl, âgé de 28 ans et joueur de l'équipe nationale, de toucher une moyenne annuelle de 14 millions de dollars (environ 12,68 millions d'euros). Les Oilers ont officiellement annoncé cette nouvelle.

Les médias suggèrent que Draisaitl est maintenant le joueur de hockey sur glace le mieux payé au monde, surpassant le actuel mieux payé, Auston Matthews des Toronto Maple Leafs, qui gagne 13,25 millions de dollars par année. "Depuis le début, je savais que je voulais rester à Edmonton", a déclaré Draisaitl, malgré le fait que les Oilers n'aient pas encore remporté la prestigieuse Coupe Stanley. Cette saison, ils ont échoué en finale face aux Florida Panthers.

Draisaitl a crédité l'amour inébranlable de la ville pour le hockey et le soutien exceptionnel des fans comme motivations pour rester avec l'équipe. Il a également exprimé son ambition de remporter la coupe la plus prestigieuse avec son équipe talentueuse et cohésive dans les années à venir.

Draisaitl a été choisi comme le troisième meilleur rookie en 2014. Depuis, il a établi de nombreux records. "Aujourd'hui marque un jour historique pour les Edmonton Oilers", a déclaré le directeur général Stan Bowman, "La dévotion de Leon envers notre équipe, notre ville et les fans des Oilers dans le monde entier est indéniable. Sa poursuite acharnée d'un titre de la Coupe Stanley se voit dans ses actions sur et en dehors de la glace."

Réalisationsremarkables dans la LNH

En cinq saisons, Draisaitl a constamment marqué plus de cent points, atteignant plus de cinquante buts à trois reprises. Il a été couronné meilleur pointeur de la ligue en 2020. La même année, il a été félicité comme étant le joueur le plus précieux et exceptionnel de la LNH. Draisaitl a marqué 41 buts et 65 assists pour un total de 106 points lors de la saison régulière 2023/24, ajoutant 10 buts et 21 assists lors des séries éliminatoires, menant les Oilers à leur première apparition en finale depuis 2006.

Des réalisations comme celles-ci sont sans précédent dans la LNH pour un joueur allemand. En 2020, Draisaitl a été honoré comme étant le meilleur athlète allemand, suivant les traces de la légende du basketball Dirk Nowitzki.

Le nouveau contrat signé par Draisaitl le place comme le joueur de hockey sur glace le mieux payé dans le monde, surpassant Auston Matthews des Toronto Maple Leafs. Malgré le fait que les Oilers n'aient pas encore remporté la Coupe Stanley, Draisaitl reste engagé envers l'équipe, citant l'amour de la ville pour le hockey et le soutien des fans comme facteurs de motivation.

Lire aussi: