Draghi conseille à l'UE de faire preuve de prudence dans son conflit commercial avec la Chine

Après la divergence commerciale avec la Chine, l'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a exhorté l'UE à emprunter une voie "prudente". "Nous ne sommes pas comme les États-Unis, nous ne pouvons pas ériger de barrières commerciales", a-t-il déclaré à Bruxelles lundi, faisant référence aux États-Unis qui ont imposé des restrictions commerciales sévères sur les importations chinoises.

L'UE est beaucoup plus dépendante du commerce international que les États-Unis et la Chine, et doit donc procéder "très prudemment, problème par problème", a souligné Draghi. Du fait de son économie largement ouverte, l'UE subirait probablement plus durement les effets d'une guerre commerciale totale. L'objectif devrait être de rétablir un équilibre commercial - par exemple, lorsque l'industrie bénéficie d'un avantage injuste en raison de subventions excessives ou d'entreprises contrôlées par l'État.

La Commission européenne soupçonne diverses pratiques, telles que la fourniture par la Chine d'un avantage injuste à ses constructeurs automobiles grâce à des subventions. Vendredi prochain, les pays de l'UE sont appelés à voter sur une proposition de Bruxelles d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 36,3 % sur les véhicules électriques en provenance de Chine. À titre de comparaison, le président américain Joe Biden a imposé des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois en mai.

La Chine riposte en menaçant d'imposer des droits de douane sur les produits laitiers et carnés de l'Europe dans ce différend commercial avec l'UE. Les deux parties ont porté le dossier à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les droits de douane implicites, mais les négociations n'ont pas encoreabouti à un compromis.

L'UE doit adopter une stratégie qui tient compte de l'impact potentiel sur d'autres secteurs, car les droits de douane de rétorsion de la Chine pourraient nuire aux producteurs européens de produits laitiers et carnés. De plus, il est crucial pour l'UE de traiter les cas d'autres industries, comme la fabrication automobile, qui bénéficient d'avantages injustes grâce à des subventions excessives ou des entreprises contrôlées par l'État.

