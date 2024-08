- Draft: le gardien de but Neuer persiste dans son parcours professionnel avec la DFB

Manuel Neuer (38 ans) devrait poursuivre son parcours dans l'équipe nationale de football allemande, selon un article paru dans le journal "Bild". Contrairement à Toni Kroos (34 ans), Thomas Müller (34 ans) et l'ancien capitaine Ilkay Gundogan (33 ans), qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière après l'élimination de l'Allemagne en quarts de finale de l'Euro à domicile, Neuer a choisi de continuer. Cependant, cette information n'a pas encore été confirmée.

Le capitaine historique de la DFB avait laissé planer le doute sur ses projets après le match contre l'Espagne le 5 juillet à Stuttgart. "J'ai dit que je prendrais une décision après le tournoi", avait-il déclaré.

Le champion du monde 2014 souhaite maintenant conserver sa place de gardien titulaire, au moins jusqu'à la Coupe du monde 2026, dans l'optique de représenter l'Allemagne à l'âge de 40 ans. Neuer est le dernier rescapé de l'équipe championne du monde 2014 dans l'équipe de la DFB depuis les retraites de Kroos et Müller.

La suite de la carrière internationale de Neuer dépendra de Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'équipe nationale. Durante l'Euro à domicile, Nagelsmann avait annoncé son intention de rajeunir l'équipe de la DFB en vue de la Coupe du monde 2026. Neuer pourrait manquer les prochains matches internationaux de l'Allemagne contre la Hongrie le 7 septembre à Düsseldorf et contre les Pays-Bas à Amsterdam trois jours plus tard, mais un retour plus tard dans l'année est probable.

Après sa grave chute à ski ayant entraîné une fracture de la jambe inférieure après la Coupe du monde 2022 au Qatar, Nagelsmann avait de nouveau nommé Neuer comme gardien numéro un pour l'Euro à domicile après son retour réussi. La concurrence avec le remplaçant attitré Marc-André ter Stegen reste un enjeu permanent.

Le contrat de Neuer avec le Bayern Munich expire le 30 juin 2025. Parallèlement, Kroos a décidé de prendre sa retraite après l'Euro, tandis que Müller continue de jouer pour l'équipe de Munich, comme Neuer. Gundogan a annoncé son départ de l'équipe nationale lundi, mais reste sous contrat avec Barcelone.

