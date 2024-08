- Douzième jour dans le désert: émergence du terme malveillant et de nouveaux partenariats

Sarah Knappik se demande simplement : Et si, se demande-t-elle, nous femmes unissions nos forces ? Peut-être pourrions-nous "faire tomber quelques gars". Étant donné la situation, il reste cinq femmes, plus que les quatre hommes encore présents. Malgré leur vantardise constante concernant leur force, leur sagesse et leur quasi-invulnérabilité, les hommes sont en minorité face à nous, les femmes.

La lutte pour le pouvoir entre les sexes s'intensifie depuis douze jours dans le "Jungle Camp" de RTL. Suite au départ controversé de Giulia Siegel, le jeu semble prendre un nouveau tournant. Les alliances précédentes se fissurent, de nouvelles émergent. Les femmes de la jungle, en particulier, se sentent de plus en plus fatiguées - d'abord les unes des autres, puis des hommes qui se croient supérieurs et refusent de croire qu'une candidate féminine a une chance de remporter les 100 000 euros. Comme l'a dit Elena Miras lors de l'épisode du lundi de "Je suis une star - Showdown des légendes de la jungle" sur RTL+ : "Les hommes ici se croient les rois."

"Un vilain mot"

Cependant, il faut du temps pour que cette prise de conscience se produise, et elle prend de l'ampleur à partir de la dispute survenue le onzième jour entre Knappik et Georgina Fleur. La raison de leur dispute soudaine après un défi réussi dans la jungle reste floue. Fleur en est même venue à prononcer "le vilain mot" : "Dégagez et emportez vos étoiles avec vous."

Sarah, toujours en mode enquêtrice à la Stasi, prend le rôle de la partie lésée et rallie d'autres personnes à sa cause. "Georgina a dit le vilain mot", déclare-t-elle. "Ce n'est pas cool, surtout de la part d'une mère."

Thorsten Legat hoche solennellement la tête en signe d'accord : "C'est un vilain mot" - qu'il utilise plus fréquemment que Georgina elle-même. Il insiste sur le fait que la jungle est un "endroit raffiné", même conçu pour le plaisir des enfants à la télévision.

"Thorsten, ce n'est pas un office religieux"

Celui qui ne comprend pas le drame est Gigi Birofio : "Thorsten, ce n'est pas un office religieux", dit-il. "Il y a eu pire à la télévision." Dans l'ensemble, Birofio semble de plus en plus frustré. Il en a assez de la jungle ("Je pense qu'il n'y a rien que je déteste plus que la jungle. Excepté peut-être l'école, c'était tout aussi épuisant."), mais surtout avec l'homme alpha auto-proclamé "Kasalla" Legat.

Gigi, qui a lui-même eu du mal avec les rations de base cette fois-ci ("Un escargot a exactly le goût d'un escargot"), conseille à Elena Miras de ne pas croire aveuglément tout ce que dit et suspecte Legat : "Il joue simplement pour gagner."

Legat ne remporte pas l'épisode douze, mais il parvient à obtenir huit étoiles sur neuf dans son défi de la jungle. L'impact de sa participation et de son succès reste flou, même pour Legat, qui continue de tromper ses camarades de camp sur ses prochains mouvements.

RTL laisse le résultat en suspens, mais offre un aperçu de l'épisode 13. Dans celui-ci, le présentateur Mola Adebisi déclare : "Je ne crois pas au féminisme. Ma femme est ma reine, mais je suis le roi." Le contexte de cette déclaration était initialement flou. Cependant, il est peu probable que de tels propos ne déclench

