Douze pompiers hospitalisés après avoir été traités pour leurs blessures

Une femme en Bade-Wurtemberg jette une vieille boîte de conserve en métal dans un conteneur à déchets de construction. Elle commence à fumer, et les pompiers tentent de l'éteindre. Douze pompiers et la femme sont ensuite hospitalisés.

Dans un incident chimique dans la ville de Kaisersbach en Bade-Wurtemberg, douze pompiers et un résident ont été blessés. Selon la police d'Aalen, une réaction chimique s'est produite dans un conteneur à déchets jeudi soir. Le conteneur avait été utilisé pour éliminer les déchets de construction suite aux dégâts des inondations. On suppose que le résident de la maison touchée a également éliminé une vieille boîte de conserve contenant du phosphure de calcium, qui avait été utilisée précédemment comme méthode pour contrôler les taupes.

En raison de l'humidité des déchets de construction trempés par les inondations, une réaction chimique s'est produite, provoquant la fumée emanant du conteneur. Le propriétaire de la maison et les pompiers intervenant ont tous deux supposé qu'il y avait un feu dans le conteneur et ont tenté de l'éteindre avec de l'eau. Cependant, cette action a intensifié la réaction chimique et la production de fumée.

Le résident et douze pompiers ont souffert d'irritation respiratoire et ont été admis à l'hôpital. Une équipe de substances dangereuses du service d'incendie a finalement pu lier et neutraliser le gaz. Les pompiers des communautés voisines ont répondu avec un total de 20 véhicules et 83 personnels, tandis que les services d'urgence ont déployé six véhicules et 16 personnels. La route départementale voisine est restée entièrement fermée jusqu'aux premières heures du matin.

Le résident touché et les pompiers ont été transférés dans des hôpitaux locaux pour traitement en raison de l'exposition chimique. Despite la fumée, les premières hypothèses de feu ont conduit à l'utilisation d'eau, aggravant la situation à l'hôpital.

