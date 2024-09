Douze personnes meurent en essayant de traverser la Manche en tant que migrants sans papiers.

Traverser la Manche peut être dangereux, mais les réfugiés persistent dans leur tentative de rejoindre la Grande-Bretagne depuis la France. Tragiquement, au moins 12 vies ont été perdues dans la dernière tentative de traversée. Deux personnes sont actuellement portées disparues, et plusieurs autres ont été blessées. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a communiqué ces informations. Les autorités maritimes ont lancé une opération de recherche et de sauvetage massive dans la zone proche de Boulogne-sur-Mer.

Plus de 50 personnes ont été secourues dans l'eau, certaines nécessitant des soins médicaux immédiats des secours d'urgence. L'opération implique une flotte de navires et d'hélicoptères. Dix des rescapés sont dans un état critique, selon un représentant de la garde côtière française. Tous les passagers du bateau coulé, qui se dirigeait intentionnellement vers la Grande-Bretagne, ont été jetés à l'eau.

France 3 a révélé que le bateau malchanceux transportait plus de 100 migrants, tandis que la préfecture compétente estime qu'il y avait plus de 60 personnes à bord. Les journalistes de la station ont vu les secours transporter des sacs mortuaires sur la plage. Le ministre de l'Intérieur Darmanin est attendu sur les lieux de l'incident.

Renforcement de la lutte contre la traite avec le soutien de Macron et Starmer

La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé leur intention de renforcer considérablement leurs efforts contre la traite humaine. Officiellement, plus de 2 000 personnes ont tenté de rejoindre la Grande-Bretagne en utilisant de petits bateaux au cours des sept derniers jours.

La Manche est l'un des principaux axes de navigation maritime dans le monde. Les forts courants et les conditions difficiles rendent la traversée en petits bateaux extrêmement hazardous. Les migrants ont payé le prix fort à maintes reprises dans leur quête d'une vie meilleure.

