- Douze autres réfugiés ont été rassemblés à bord du MV.

Le week-end dernier en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la police fédérale allemande a arrêté de nombreux immigrants clandestins. Dans la nuit de samedi, trois hommes algériens âgés de 19 à 29 ans ont été interceptés sur un sentier cyclable entre Plön et Bismarck (district de Vorpommern-Greifswald). Aucun d'entre eux ne possédait de passeport ou de permis de résidence valide en Allemagne. Après leur interrogatoire, ils ont été renvoyés en Pologne.

Le dimanche matin, quatre Marocains âgés de 23 à 26 ans, ainsi qu'un Irakien de 30 ans, ont été découverts dans le district de Grambow à Schwennenz par la police fédérale. Les Nord-Africains étaient prévus pour être renvoyés en Pologne le lendemain, tandis que l'Irakien était conduit au centre d'accueil initial à Stern-Buchholz. Peu après, deux Sri-Lankais (22 et 29 ans) et deux Afghans (23 et 33 ans) ont été arrêtés sur la B104 à Plön sans documents valables. Ils ont été affectés aux centres d'accueil initiaux à Stern-Buchholz et Nostorf.

Traversée illégale de la frontière par la fameuse 'voie biélorusse'

La Pologne et l'Union européenne ont accusé le président russe Vladimir Poutine et son allié biélorusse, Alexandre Loukachenko, de faciliter sciemment les traversées de frontières illégales vers l'UE depuis 2021. Cette voie commence en Biélorussie, menant à la frontière de l'UE avec la Pologne.

Au cours des six premiers mois de l'année, environ 3 100 entrées illégales par la 'voie biélorusse' ont été enregistrées dans tout le pays. Ce chiffre représente la majorité des immigrants appréhendés en MV. Selon les statistiques de la police fédérale allemande, un total de 11 932 individus sont entrés en Allemagne par cette voie en 2023.

Le problème persistant de la migration illégale par la 'voie biélorusse' a vu la Pologne et l'UE accuser le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko de faciliter ces traversées depuis 2021. Malgré les efforts pour mettre fin à cette migration, de nombreux immigrants clandestins continuent d'entrer en Allemagne, avec plus de 11 932 enregistrés rien qu'en 2023.

Lire aussi: