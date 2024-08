- Dortmund transfère temporairement Moukoko à Nice en prêt.

Le transfert de Youssoufa Moukoko de Borussia Dortmund à Nice est finalisé. L'équipe de Bundesliga de Dortmund a confirmé que le jeune attaquant de 19 ans a signé un contrat avec l'équipe de Ligue 1 française après une visite médicale réussie. L'accord est un prêt d'une saison avec une option d'achat, selon les informations de Nice.

"À ce stade, nous pensons qu'un nouvel environnement pourrait lui être bénéfique", a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. "Nous lui souhaitons bonne chance pour la saison à venir et resterons en contact avec lui." Selon "Ruhr Nachrichten", Nice pourrait débourser environ 17 millions d'euros pour une acquisition permanente de l'attaquant.

Cela met fin aux spéculations persistantes concernant cette jeune pépite, qui était liée à Dortmund jusqu'en 2026 et avait marqué de nombreux buts pour les équipes juniors de Dortmund. Moukoko avait régulièrement exprimé son mécontentement quant à son temps de jeu via son agent. Les discussions avec l'Olympique de Marseille et le Betis Séville n'ont abouti à aucun accord. Il a été laissé sur le banc pour les deux premiers matches officiels sous la direction de l'entraîneur Nuri Sahin.

Le retour à l'entraînement de l'attaquant actuellement blessé Serhou Guirassy, qui a rejoint l'entraînement de l'équipe pour la première fois cette semaine, a également réduit les chances de Moukoko d'obtenir une place régulière dans l'attaque puissante de Dortmund. Il est le deuxième jeune prodige offensif à partir pour un club étranger cet été, après Paris Brunner (AS Monaco), qui a également été formé par Dortmund.

L'ancien entraîneur de BVB et de Nice, Favre, salue le transfert de Moukoko

L'ancien entraîneur de BVB et de Nice, Lucien Favre, qui a entraîné Nice à deux reprises, se réjouit de l'arrivée de Moukoko. "Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler avec lui et il n'était pas toujours titulaire, mais il a beaucoup à offrir : de la vitesse, de la précision. Il y a encore de la marge de progression, mais ce n'est pas un mauvais coup pour Nice. Il pourrait encore exploser."

"Le transfert à Nice semble être une grande opportunité pour Youssoufa de se développer, compte tenu de son mécontentement quant au temps de jeu limité à Dortmund." "Les éloges de Favre sur le potentiel de Moukoko à Nice ajoutent à l'excitation entourant le transfert du jeune attaquant."

