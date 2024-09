Dortmund présente actuellement le style de jeu caractéristique du club de premier plan, le Real Madrid.

Dans le match inaugural de la dernière Ligue des champions, le finaliste de l'an dernier Borussia Dortmund affronte Bruges, s'appuyant sur leurs expériences passées. Le score de 3:0 (0:0) semble un peu élevé. Dortmund peut compter sur un joueur qui a travaillé dur pendant l'été. "Indébranlable," conclut-on.

Jamie Gittens a eu tout le temps nécessaire pendant l'été. Il a non seulement perdu son double surnom, mais a également collaboré avec son entraîneur personnel sur le terrain. Encore et encore, il a manœuvré du côté gauche dans la surface de réparation, a regardé en l'air et a marqué. De plus en plus, il a reconnu le moment opportun. De plus en plus, le ballon a trouvé le fond du but adverse. Lorsque la nouvelle saison a commencé, Borussia Dortmund a manqué de Jadon Sancho sur l'aile, et le joueur de 20 ans l'a remplacé dans le premier match de Bundesliga contre Eintracht Frankfurt. Il s'est parfaitement intégré au jeu.

Immédiatement après son entrée, il a envoyé un ballon dans le coin éloigné et a terminé une contre-attaque tardive pour une victoire de 2:0 de Borussia Dortmund. Il a répété cette performance en tant que nouveau meneur de jeu de l'équipe de Bundesliga. Deux fois, il a dansé avec la défense, invitant même les défenseurs à aider à propulser le ballon dans le but pour le but de 1:0, et a ensuite célébré avec ses coéquipiers.

Tandis que les Belges étaient frustrés, cette petite danse avec le ballon est une tactique de football courante. C'est un mouvement qui pousse régulièrement les opposants au désespoir, car même s'il est prévisible, il est presque imprenable lorsqu'il est exécuté à la perfection. Des générations de défenseurs de Bundesliga tremblent à la mention d'Arjen Robben et de sa course du côté droit jusqu'au bord de la surface de réparation. C'est là que Gittens aspire à être, c'est ce que chaque joueur rêve de faire. C'est encore un long chemin pour le jeune Anglais de 20 ans, mais il progresse et gagne à la fois la reconnaissance nationale et internationale lors de ces premiers jours de la saison 2024/2025.

Jamie Gittens brille, Marcel Sabitzer lutte

"Lorsque Jamie est dans la surface de réparation, il est simplement imprenable," a déclaré Sebastian Kehl, directeur sportif de BVB. Peut-être était-il déjà en train de trier les offres qui pourraient surgir pour un joueur ayant une telle qualité stable. Être un jeune talent à Dortmund signifie toujours être prêt à offrir son meilleur pour une qualité internationale de premier ordre. Les modèles Erling Haaland et Jude Bellingham continuent de hanter les pensées de Dortmund. Cependant, un club doit constamment maintenir cette réputation. Avec Gittens, cela pourrait être possible. Mais cela n'était qu'une pensée passagère le 18 septembre 2024. La saison et la nouvelle équipe de Dortmund sont encore en phase d'exploration. Il y a encore beaucoup de temps pour de tels scénarios de fin de saison.

"C'était une bonne journée, nous avons gagné, et je suis incroyablement heureux," a déclaré Gittens en tenant le trophée du joueur du match. Il peut le mettre dans son salon, un précieux souvenir qu'il a travaillé dur pour obtenir. "Je sors sur le terrain, je veux m'amuser et simplement faire une différence dans le jeu," a-t-il expliqué. Il lui a fallu moins de dix minutes après son entrée pour que Marcel Sabitzer vive le jeu par procuration. Sabitzer, quant à lui, n'a pas eu beaucoup de plaisir sur le terrain auparavant.

Sahin l'a à nouveau déployé dans la position offensive extérieure, également pour tenir en respect Maxim de Cuyper, le latéral gauche offensif de Bruges. "Le six est mieux," a dit l'Autriche après le match. L'extérieur n'est Certainly not his "position optimale," mais en fin de compte, c'est au coach de décider. "C'est quelque chose à respecter," a-t-il dit en passant. "Il y a des situations où nous avons besoin de lui dans d'autres positions," a déclaré Sahin en boostant la confiance de son joueur: "Il jouera également de nombreux autres matchs en six." Ce sont les seules notes discordantes lors de cette première soirée de Ligue des champions de la saison.

Bruges trouve des solutions, Borussia Dortmund attend

Borussia était patiente. Pendant longtemps, Dortmund a attaqué le bloc profond des Belges avec une grande possession de balle, mais sans succès. Pendant longtemps, Dortmund a dû subir des contre-attaques dangereuses. Ils ont même perdu le contrôle du jeu après les remplacements de Gittens et de Felix Nmecha, qui ont remplacé Pascal Groß lors de la deuxième mi-temps. "Le jeu était lent et nous n'avions pas de solutions dans le dernier tiers. Nous avions beaucoup de possession, mais nous n'étions pas bons à la pression," a déclaré le capitaine Emre Can après le match. "Cela doit s'améliorer. Ce n'était pas

Le côté perdant autour du gardien Simon Mignolet ne pouvait que pousser le même soupir de découragement. "Nous avons bien joué", a commenté Mignolet, de retour dans sa Belgique natale depuis 2019. "Jusqu'à la 75e minute, nous avions l'avantage, créé de bonnes occasions. Si nous marquons au bon moment, nous gagnons ici. Malheureusement, ils ont marqué sur une frappe déviée. Le 0-3 est trop dur. Nous ne méritons pas ça. Nous avons joué un bon match." Une performance qui risque de ne pas rester longtemps dans les mémoires des fans de Bruges. C'est le lot commun des phases préliminaires de la Ligue des champions. Même le nouveau format à 36 équipes ne change pas cela.

Julian Brandt Discute des Stratégies de But

Les visiteurs de la Bundesliga sont sortis vainqueurs et se concentrent maintenant sur le rajeunissement de leur effectif. Ils affrontent prochainement VfB Stuttgart, qui pourrait arguer avoir égalé la pedigree européenne de Dortmund pendant un certain temps. C'est une histoire que de nombreuses équipes peuvent comprendre - demandez à Union Berlin, RB Leipzig, Bayern Munich et Dortmund eux-mêmes, qui ont tous connu des défis similaires l'année dernière. Si vous voulez, Bruges pourrait rejoindre ce club de équipes.

D'un point de vue extérieur, le match était moins question de Dortmund obtenant les trois points et plus de la manière dont ils y parviendraient. "Vous avez 90 minutes pour marquer des buts. Parfois, il faut être patient. C'était difficile, mais nous avons réussi aujourd'hui", a déclaré le milieu de terrain Julian Brandt avec la confiance d'un vainqueur sur DAZN.

Ce qui nous différencie, c'est que nous avons marqué des buts depuis le banc. Comme contre Francfort, ce sont les remplaçants qui ont fait pencher la balance. Mais les buts peuvent également être marqués à la fin du match, a poursuivi Brandt. Tout comme il l'a fait contre Eintracht Francfort en Bundesliga, le remplaçant Jamie Gittens, ayant abandonné son double nom cet été, a dissipé les craintes de Dortmund de sous-performer en Ligue des champions cette fois-ci. La préparation a payé.**

