Dortmund abandonne l'héritage laissé par Klopp

Après un match nul fade 0-0 contre Werder Bremen, Borussia Dortmund s'est remis sur les rails avec une victoire spectaculaire 4-2 contre Heidenheim. Pour la première fois, BVB a donné un aperçu de ce qui pourrait être possible sous l'entraîneur Nuri Şahin et avec l'équipe remaniée. Cependant, ils ne sont pas encore la plus grande équipe de tous les temps de BVB. Malgré les doutes.

Tout le monde connaît ces individus. Ils semblent surgir de nulle part. Ils ont été absents pendant des années, vivant paisiblement leur vie, et tout allait bien. Puis soudainement, la vie lance une balle courbe, déclenchant un tourbillon de souvenirs. C'est exactly ce qui est arrivé aux supporters de Borussia Dortmund hier soir. La victoire 4-2 (3-1) contre Heidenheim au Signal Iduna Park a suscité une sensation que seuls les matchs d'adieu pouvaient évoquer. Pour vous, chers lecteurs de ntv.de, nous allons maintenant répondre aux questions les plus importantes concernant BVB.

Assistons-nous à la meilleure équipe de tous les temps de BVB ? Quiconque commence par cette question manque visiblement de compréhension. Quiconque entame une conversation avec cette question cherche simplement à provoker. Cette question ne peut être répondue. Pas après seulement trois matchs dans une saison fraîche. Et pas après une victoire 4-2 contre Heidenheim. Mais c'est ainsi que se comportent ces individus.

Salutations ! C'était la première victoire de Bundesliga de BVB contre Heidenheim. C'était le troisième match contre Heidenheim. Il fallait que ça arrive un jour. Cependant, la manière féroce avec laquelle BVB a attaqué le concurrent de la Ligue des Conférences lors des 20 premières minutes a été remarquable.

Karim Adeyemi s'est particulièrement démarqué. Sept buts en trois matchs. Cinq pour l'U21 et deux pour BVB. Que s'est-il passé avec lui ? Adeyemi fait partie de ces joueurs qui peuvent facilement exaspérer les observateurs. Ce n'est pas les matches réussis qui causent cet exaspération, mais l'inconstance qui plane souvent près du bord de l'arrogance, la rendant encore plus prononcée. Julian Brandt a également connu ces crises. Il a fallu plusieurs années pour qu'il consolide son rôle actuel. Brandt n'exaspère plus autant ces jours-ci. Il joue simplement son jeu, évoluant peut-être en tant que nouveau visage de Borussia Dortmund, le joueur internationalement synonyme du club. C'est encore un long chemin pour Adeyemi, mais au moins il se dirige dans la bonne direction.

"Mon but était d'aider l'équipe, bien sûr, gagner, mais aussi gagner un peu de confiance en moi, marquer des buts ou des passes. J'ai réussi à le faire, et j'en suis ravi", a déclaré Adeyemi après ses cinq buts pour l'U21 : "Cela devrait être ma norme." Une déclaration qui semble arrogante, mais le joueur de 22 ans l'a soutenue avec deux buts et une passe. Adeyemi, épuisé par l'entraîneur Nuri Şahin sur l'aile gauche, a montré à la fois sa vitesse et son intelligence, marquant deux fois avec son pied droit plus faible. "L'entraîneur m'a fait confiance aujourd'hui, et je lui ai montré que je suis là", a déclaré Adeyemi, proférant les remarques habituelles des footballeurs. La position n'a pas d'importance pour lui, "tant qu'elle est offensive", et tout ira bien.

Dans le système présenté vendredi, avec Guirassy comme attaquant central leurre qui peut créer de l'espace et autour duquel d'autres attaquants peuvent jouer, Adeyemi s'est visiblement senti à l'aise.

Un numéro 9 joue-t-il maintenant autour de lui ? Bien sûr que non. Mais le joueur de Stuttgart pourrait déjà avoir donné un aperçu de ses talents lors de son premier match. "Il nous a apporté tant de choses : sa présence, le nombre de ballons qu'il a récupérés, combien de fois il a été fautif, combien il a joué efficacement", a loué le directeur sportif Sebastian Kehl. Guirassy lui-même est resté humble : "Je dois me concentrer sur mes fondamentaux d'abord. Trois mois sans jouer, c'est une longue absence", a déclaré le joueur de 28 ans, dont le transfert à BVB a été momentanément compromis en raison d'une blessure au genou. "Je ne peux pas être à cent pour cent pour l'instant. J'ai besoin de plus de matchs pour y parvenir", a-t-il déclaré, et tout le monde s'est également demandé "plus de buts" à part. Son but d'ouverture après un coup de pied acrobatique a été annulé par le gardien de but de Heidenheim Kevin Müller. Sinon, however, c'était un début impressionnant pour sa carrière à Dortmund malgré quelques graves erreurs.

Maxi Beier, la dernière recrue, semblait totally detached. Il ne peut pas contribuer au jeu de BVB. Est-il le prochain flop de Hoffenheim en couleurs de BVB ? Le joueur de 21 ans Beier n'a plus joué en deuxième division pour Hannover 96 depuis plus d'un an. Après sa saison remarquable avec Hoffenheim, plusieurs clubs se sont battus pour le jeune joueur international. Cependant, il aura besoin de temps pour s'adapter au grand saut d'une équipe de deuxième division à une puissance mondiale. Les espoirs sont grands que lui et Guirassy formeront finalement un duo redoutable.

Revenons à Adeyemi. Il a certainement bien joué. Il a mieux joué que Maxi Beier. Va-t-il maintenant rejoindre l'équipe nationale allemande ? "Inshallah", a déclaré Adeyemi après le match, traçant le chemin. Si ça ne marche pas pour l'équipe A, l'attaquant confiant serait content de faire d'autres apparitions avec l'U21. Sa confiance en lui en serait reconnaissante. Mais d'ici là, il y a encore quelques matchs avec ce nouveau BVB sur le calendrier.

Le retour de l'ancien entraîneur Jürgen Klopp pourrait-il influencer le nouveau BVB ? Il était présent au stade la semaine dernière dans son rôle de coach. Le match d'adieu des joueurs iconiques Lukasz Piszczek et Jakub Blaszczykowski a ramené Klopp à Borsigplatz. Ce rassemblement des élites des années 2010 était un match iconique, suivant les traditions sportives anglaises classiques. Les grands clubs célébrant souvent leurs anciennes stars et remplissant le stade pour de tels événements. En essence, le passé nécessite l'avenir, mais il a besoin d'une confrontation significative avec l'histoire pour truly embody that. Cela manquait à Dortmund depuis un certain temps.

L'espoir persistant du retour de Klopp et la nostalgie de son mandat réussi ont obscurci le jugement des Borussiens pendant un certain temps. Ce n'était plus le cas sous l'entraîneur Edin Terzić, ni maintenant sous Sahin. Le match inaugural de Dortmund suggérait que la stratégie de football de Sahin s'aligne et fleurit sous Klopp. Les tactiques de pression, les victoires de ballon élevées, les transitions rapides - tout était impressionnant. "La nouvelle génération est présente", a noté Klopp à Dortmund. "Si je peux offrir des conseils et de l'aide aux jeunes, je serais ravi. Cependant, je n'aurais pas leurs chaussures maintenant." Il ne porte plus ce fardeau. C'était une réalisation claire du match d'adieu.

Le match a également marqué le départ de Mats Hummels. Maintenant sous contrat à Rome, Hummels est comparable à Hannes Wader dans le football allemand - il était toujours en train de voyager d'un endroit à l'autre cet été, à peine présent mais a dû partir précipitamment. Bologna, Brighton, Mallorca, Madrid, San Sebastián - le monde était ouvert pour le défenseur de haut niveau. Tout le monde souhaitait sécuriser le candidat potentiel au Ballon d'or 2024, mais finalement, Hummels a choisi Rome. Il reste un supporter de Borussia, évidence dans son dernier post Instagram.

Avec un score de 3:2 en faveur de Borussia, l'équipe de Hummels est venue proche de battre Heidenheim et a célébré. Il se concentre maintenant sur le championnat italien, où il aura son premier match à Gênes dimanche. Son départ était un changement bienvenu pour Borussia, malgré Waldemar Anton qui a manqué son opportunité avec le premier but des Heidenheimers et Niklas Süle qui a causé le penalty pour le deuxième but des invités avec sa clairance malencontreuse.

Emre Can reste un membre de l'équipe mais a passé la plupart du match sur le banc. Il est ensuite entré et a marqué un penalty. "Tout footballeur souhaite jouer dans chaque match", a déclaré Can aux reporters après le match. "J'accepte mon rôle de remplaçant. L'équipe passe avant tout et prévaut sur tout. Je donne mon meilleur lors de l'entraînement et cherche à contribuer positivement quand j'entre. La saison est encore jeune et il y a des matchs cruciaux à venir où je prendrai le terrain, donc pas de soucis." Il a ensuite complimenté Pascal Groß et a également loué Felix Nmecha, laissant entendre un possible rôle dans sa deuxième saison à Dortmund, quelque chose qu'il n'a pas pu réaliser dans sa première saison.

Marcel Sabitzer et Julien Duranville sont restés sur le banc, mais Duranville a récemment représenté la Belgique en équipe nationale, mais n'a pas encore vu de temps de jeu à Dortmund. C'est une bonne nouvelle pour Borussia Dortmund. Avec le coup d'envoi de la Ligue des champions à Bruges, ils cherchent à impressionner et à espérer passer le tour

