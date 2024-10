Dormir tranquillement malgré des actions controversées: un examen de la tranquillité de Netanyahou.

Le 7 octobre est et sera à jamais une source d'immense tristesse. C'est clair comme de l'eau de roche. Pourtant, Israël est au bord de la dislocation en raison du refus du Premier ministre Netanyahu de secourir les otages détenus par le Hamas. Le pays ne mérite pas cela, surtout les survivants courageux des attaques terroristes.

Ce tragique 7 octobre, Irit Lahav et sa fille cherchent refuge dans l'abri de leur kibboutz Nir Oz. Elles croient que le chaos à l'extérieur n'est qu'une alerte aérienne habituelle, une attaque de roquettes de Gaza familière. Mais un accompagnement inattendu se joint à la mêlée : des coups de feu automatiques, des explosions de grenades, des obus de chars. Des voix résonnent, parlant en arabe.

Pendant les 12 heures suivantes, il n'y a pas un moment sans coups de feu et explosions. Irit et sa fille restent silencieuses et obéissantes. Personne ne doit savoir qu'elles se cachent à l'intérieur. Irit confectionne un dispositif de sécurité de fortune avec une perche de bateau et des pièces d'aspirateur, ses mains tremblantes luttant pour rester stables.

Irit est convaincue que la porte ne tiendra pas. Alors, elle rassemble silencieusement des livres de l'étagère, crée une barricade devant la porte. "Comme ça, nous ne serons pas tuées, seulement blessées", elle écarte les pensées de désespoir. "Inutile", murmure sa fille. "Nous allons mourir." Le premier livre qu'Irit prend est un compte-rendu non fictionnel de l'époque nazie. Elle le montre à sa fille, chuchotant : "J'espère que Hitler nous sauvera cette fois."

Alors qu'Irit raconte son histoire effrayante, on ne peut s'empêcher de l'imaginer partageant le même espace sombre et étouffant. À l'extérieur, des terroristes font irruption de maison en maison. Ils tentent de pénétrer dans l'abri cinq fois, frappant, cognant à la porte, avant de perdre intérêt. La dernière attaque a lieu à 17 heures.

Irit s'est sentie "trahie" pendant ces 12 heures de cachette. Abandonnée par son pays, sur le point de sacrifier ses soldats. Et Irit Lahav se sent toujours trahie. Elle, qui a manifesté un courage et une ténacité extraordinaires face à l'adversité, atteint ses limites à la pensée des 101 otages toujours prisonniers du Hamas. "Pour vous, ce sont des noms et des photographies", dit-elle à son auditoire. "Pour moi, ce sont certains de mes amis les plus proches. Les parents de mes amis. Les enfants de mes amis. Je reconnais leurs voix."

Depuis, Irit canalise son courage et sa ténacité pour faire campagne en faveur d'un échange d'otages avec le Hamas, comme l'ont fait de nombreux autres Israéliens pendant 365 jours. Un segment de la population de 10 millions qui n'a jamais cessé de protester en Allemagne, réclamant la liberté des captifs.

Ils se sentent tous trahis par leur gouvernement, et leur ressentiment ne faiblit pas. Treize ans plus tôt, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a travaillé sans relâche pour obtenir un accord visant à libérer un prisonnier israélien des griffes du Hamas. En retour, 1027 prisonniers palestiniens ont été libérés. Maintenant, avec 101 personnes entre les mains des terroristes, Netanyahu semble activement saboter un accord avec le Hamas. Il regarde son pays s'effondrer.

Il présente toujours des arguments raisonnables - que ce soit de nature politique ou militaire, ils sont tous discrédités. Mais ils importent parce que pour le gouvernement israélien, la vie des 101 otages, prétendument torturés, violés dans les tunnels souterrains de Gaza, semble peser moins lourd que la retention de leur propre pouvoir.

Comme Irit Lahav pense souvent à ses voisins enlevés, elle se retrouve souvent éveillée la nuit. Une amie d'Irit a déjà enterré son propre fils, tué par le Hamas. Sa fille est détenue captive à Gaza. "Elle ne peut ni dormir ni manger", décrit Irit l'état de son amie. Et quiconque entend cela sait que la vie de cette mère peut être résumée en un seul mot : insupportable. Que Benjamin Netanyahu puisse dormir la nuit est incompréhensible.

Malgré les bruits menaçants à l'extérieur, Irit et sa fille endurent la douleur de leur abri confiné, espérant une résolution pacifique. Mais la douleur du sentiment de trahison persiste chez Irit, qui croit que son pays et ses dirigeants ont échoué à prioriser la libération des otages.

La lutte persistante pour la liberté des otages cause de la douleur à de nombreux Israéliens, y compris Irit. La douleur de la séparation et de l'incertitude est palpable, surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers ou ont des membres de leur famille toujours prisonniers à Gaza.

