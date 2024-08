Donnez aux Xénomorphes de la viande fraîche

"Alien" est un classique. Du moins, c'est le cas pour les deux premières parties de la série de films. Les opinions sont divisées sur ce qui a suivi. Le dernier opus, "Alien: Romulus", est également susceptible de susciter des réactions mitigées - malgré ou peut-être à cause de la présence de créatures répugnantes.

La franchise "Alien" a produit six films au total, sans compter les deux films crossover "Alien versus Predator" ratés, les spin-offs de jeux vidéo ou la série télévisée prévue. Indéniablement, le premier film "Alien: The Unseen Monster from Another World" (1979) est un chef-d'œuvre. Il a lancé la carrière de réalisateur de Ridley Scott, ainsi que la ascension soudaine de Sigourney Weaver au rang d'icône du cinéma, et a fait de l'artiste suisse HR Giger une icône de l'art. L'Alien de Giger a établi de nouveaux standards pour l'horreur.

La qualité du "Aliens - The Return" (1986) sous la direction de James Cameron, futur réalisateur de "Titanic" et "Avatar", est également indiscutable. Même "Alien 3", réalisé par David Fincher en 1992, devrait trouver de nombreux fans. Mais c'est là que s'arrête le consensus. La dernière apparition de Weaver en tant qu'Ellen Ripley dans "Alien - The Resurrection" (1997), dirigée par le réalisateur de "Amélie" Jean-Pierre Jeunet, a été largement critiquée. Les réactions aux deux préquelles, "Prometheus - Dark Signs" (2012) et "Alien: Covenant" (2017), toutes deux réalisées par Ridley Scott, ont été mitigées.

Maintenant, "Alien: Romulus" s'apprête à devenir le septième film de la franchise. Au moins en termes de personnages, les cartes sont rebattues. Tandis que Scott reste fidèle à la série, cette fois-ci, il se contente de produire. Derrière la caméra, le réalisateur uruguayen Fede Alvarez fait ses débuts dans l'univers "Alien", s'étant déjà fait un nom en tant que spécialiste de l'horreur avec des films comme "Don't Breathe" (2016) et le remake de "L'Étrange Créature du lac noir" (2013).

"Familiar" Characters

La distribution principale se compose entièrement de jeunes dans la vingtaine, tous faisant leurs débuts dans l'univers "Alien". Le seul visage connu est celui d'Ian Holm, qui a joué l'androïde Ash dans le film original de 1979 et qui est maintenant ramené à la vie grâce à la technologie moderne. Cependant, il n'incarne pas Ash, mais un modèle optiquement identique appelé Rook.

En ce qui concerne l'histoire, qui n'est ni une préquelle ni une suite mais se déroule entre le premier et "Aliens - The Return", "Alien: Romulus" offre de nombreux éléments familiers. Par exemple, il y a un autre androïde, nommé Andy cette fois, dans un rôle important. Et bien sûr, il y a les Xenomorphes désormais iconiques, les Facehuggers, les Chestbursters, et même un monstre hybride spécial.

Alors, "Alien: Romulus" est-il une nouvelle promesse pour la franchise, ou simplement un autre lot mitigé ? Seul le temps nous le dira.

Le mentionné Andy (David Jonsson) est le compagnon de Rain (Cailee Spaeny). Il compte tant pour elle qu'elle le considère même comme son frère. Ensemble, les deux vivent dans la colonie minière lugubre de Jackson's Star, où le soleil ne brille jamais et dont on ne peut que rêver de s'échapper. Le rêve pourrait devenir réalité lorsque les amis de Rain, Tyler (Archie Renaux), Kay (Isabela Merced), Bjorn (Spike Fearn) et Navarro (Aileen Wu), repèrent un objet qui semble avoir dérivé dans l'espace sans être remarqué ni piloté. Le groupe se lance alors immediately dans un vieux shuttle en direction de leur découverte, qui s'avère être une station spatiale abandonnée appelée "Renaissance", composée des modules "Romulus" et "Remus". Peut-être y trouveront-ils quelque chose d'utile pour s'échapper de Jackson's Star vers un monde meilleur ?

Oui, Rain & Co trouvent bel et bien quelque chose ici, mais pas exactement ce qu'ils avaient imaginé et espéré. Au lieu de cela, ils se retrouvent bientôt à lutter pour leur survie contre une horde de créatures "aliens". Bien sûr, tous ne réussissent pas. Et puis il y a aussi la question de savoir quel rôle l'inoffensif Andy joue réellement dans ce scénario cauchemardesque...

Ça devient ridicule à la fin

"Alien: Romulus" commence bien. Conformément à sa place dans la chronologie de l'univers "Alien", il dégage beaucoup de charme rétro et crée, surtout dans la première moitié, de magnifiques scènes de suspense qui font froid dans le dos. Même le silence dans l'infini de l'espace semble être un moment de choc. Malheureusement, le frisson respectueux se transforme progressivement en une course-poursuite d'horreur hystérique avec un déploiement massif de créatures répugnantes à mesure que l'histoire progresse. Ce n'est pas le premier film "Alien" à en faire trop dans sa tentative de suivre l'époque actuelle.

Plus vite, plus haut, plus loin - cela s'applique à l'évolution du film d'Alvarez. Que les "aliens" ne prennent pas beaucoup de temps dans leur phase de croissance est déjà connu. À certains moments, however, il semble que seule

Ainsi, "Alien : Romulus" présente une troublante similitude avec l'histoire de Romulus et Rémus. Elle commence également de manière glorieuse jusqu'à ce que Romulus tue son frère lors d'une dispute. Il devient un tyran jusqu'à ce qu'il soit lui-même assassiné. Pourquoi est-il si difficile de ne pas se tirer une balle dans le pied ?

"Alien : Romulus" est maintenant en salles en Allemagne

