Données relatives au processus de vote du Brandebourg

Troisième élection en Allemagne de l'Est : Environ 2,1 millions d'électeurs dans le Brandebourg décideront de la dynamique politique du pouvoir dans la capitale régionale de Potsdam le 22 septembre. La vague de LINKE et d'AfD se maintiendra-t-elle ?

Après la Saxe et la Thuringe, voici le Brandebourg : la troisième élection régionale de cet automne, en 2024, ne concerne pas seulement le renouvellement du parlement à Potsdam et les futures majorités dans le deuxième état le plus peuplé de l'est, mais aussi un autre test de l'humeur politique en Allemagne, à peine plus d'un an avant les élections fédérales.

Les récents sondages pour le Brandebourg indiquent une croissance significative pour la coalition récemment formée, le parti LINKE (BSW), dirigé par Sahra Wagenknecht. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait, commeobservé en Thuringe, devenir la force dominante dans le Brandebourg.

Note : Les infographies pour l'élection régionale sont basées sur les dernières données de sondage et seront mises à jour régulièrement jusqu'au jour de l'élection.

Le SPD, actuellement dirigé par le ministre-président Dietmar Woidke dans le Brandebourg, est prévu pour obtenir jusqu'à 26 % des voix, le plaçant deuxième après l'AfD. La CDU peut s'attendre à 15 à 18 % des voix.

Les Verts et les Partis de gauche sont attendus pour perdre des soutiens dans le Brandebourg. Les Verts ont été sondés autour de 5 % pendant l'été et pourraient avoir du mal à réintégrer le parlement régional ou à obtenir au moins un mandat direct. Le parti de gauche, après la scission du BSW, est prévu pour perdre le plus, avec certains sondages le plaçant sous le seuil de 5 %. Le mouvement des citoyens unis du Brandebourg (BVB) et les électeurs libres (FW) sont peu susceptibles de entrer au parlement régional. Le FDP a une influence minimale dans le Brandebourg.

Les résultats des sondages actuels ne donnent qu'un aperçu : Beaucoup peut changer dans les sentiments des électeurs et de la population d'ici le jour de l'élection. Le ministre-président Woidke et le chancelier fédéral Olaf Scholz ont tous deux exprimé leur confiance que le SPD pourrait gagner l'élection du 22 septembre.

Woidke a mis en évidence que, en 2019, les sondages avaient également suggéré une avance de l'AfD, mais que le SPD était sorti comme le parti le plus fort. Scholz, en soutenant son collègue de parti, a déclaré sa croyance en Woidke et en la victoire du SPD, en disant : "Je suis confiant que les gens du Brandebourg accorderont un nouveau mandat à Woidke et éliront le SPD comme parti le plus fort." La circonscription fédérale de Scholz se trouve également dans le Brandebourg.

Les nouveaux rapports de majorité dans le parlement régional de Potsdam seront décidés uniquement le jour de l'élection. Le taux de participation des électeurs aura probablement une influence significative sur ce vote, comme cela a été le cas lors de l'élection régionale précédente en 2019, où 61,3 % des électeurs ont participé.

Cela a été considérablement plus élevé que le précédent point bas de 47,9 pour cent en 2014 et, dans l'ensemble, le troisième taux de participation le plus élevé dans toutes les élections régionales précédentes du Brandebourg depuis 1990. Le désir de voter le 22 septembre pourrait avoir un impact significatif sur le résultat de l'élection : un taux de participation de 61,3 % signifie, inversement, que le groupe des non-votants - s'ils étaient un parti séparé - seraient devenus la faction la plus forte dans le parlement régional avec 38,7 %.

La situation actuelle dans le parlement régional de Potsdam révèle que Woidke - le troisième ministre-président du Brandebourg depuis la réunification - a dirigé un gouvernement de coalition rouge-noir-vert avec la CDU et les Verts depuis 2019. Selon les derniers résultats des sondages, cette coalition serait également suffisante pour une continuation.

Une nouvelle alliance de deux partis aurait probablement du mal : le SPD ne pourrait pas atteindre une majorité suffisante avec ni une coalition rouge-noir ni une coalition rouge-verte, selon les sondages. Même une coalition concevable avec le nouveau BSW ne promet pas une base stable dans le Brandebourg. Pour une formation de gouvernement réussie, le SPD devrait donc entrer dans une coalition de trois partis.

L'AfD, malgré de bonnes chances de devenir la faction la plus forte dans le parlement régional selon les sondages, serait encore loin de tout espoir de pouvoir gouvernemental : le parti, classé comme clairement d'extrême droite même dans le Brandebourg, pourrait avoir le plus grand nombre de députés, mais serait encore loin de tout pouvoir.

En cas de victoire de l'AfD, Woidke a déjà annoncé sa démission à l'avance et l'a confirmé à plusieurs reprises. "Si l'AfD arrive en tête, je ne peux pas continuer en tant que ministre-président", a déclaré Woidke, par exemple, dans une interview avec le "Tagesspiegel". "Bien sûr, je prendrais alors les conséquences." Son objectif électoral principal est de vaincre l'AfD lors de l'élection du 22 septembre.

Ce qui se passerait sans Woidke reste incertain. Woidke exclut également des négociations de coalition avec le BSW - à condition que le leader du parti BSW Sahra Wagenknecht soit directement impliqué. "Le BSW est une boîte noire", a déclaré Woidke. "Nous devrons attendre de voir si elle est même disposée à avoir des discussions, si une collaboration serait possible ou non."

Beaucoup dans le Brandebourg dépend également de la manière dont les Verts, la gauche et les électeurs libres performeront au scrutin. Pour Woidke, il est "imaginable" que "ça irait dans le Brandebourg comme cela est actuellement discuté en Saxe et en Thuringe, que Mme Wagenknecht en tant qu'acteur solitaire de Sarre veut dicter le destin du pays".

La force des groupes politiques dans la législature de l'État de Potsdam est influencée par la proportion de votes valides du second tour. "La composition initiale est déterminée par les candidats qui obtiennent des mandats directs par vote majoritaire dans les 44 circonscriptions, suivie des listes de parti respectives en fonction de leur performance dans l'élection proportionnelle à l'échelle de l'État", précise la commission électorale. Avec des ajustements et des mandats excédentaires, la législature pourrait théoriquement être portée à un maximum de 110 sièges.

La législature de l'État de Potsdam compte généralement 88 sièges. La moitié de ces sièges est obtenue par mandat direct (premier vote) lors d'élections majoritaires personnelles dans les 44 circonscriptions. La moitié restante est attribuée à partir des listes d'État des partis en fonction de leur performance dans l'élection proportionnelle (second vote).

Sur le bulletin de vote, figurent 14 listes d'État des partis admis, groupes politiques et associations de listes, ainsi que les noms des candidats de circonscription. Lors de l'élection, chaque électeur peut voter deux fois : une fois pour un candidat dans la circonscription (premier vote ou mandat direct) et une fois pour une liste d'État d'un parti ou d'un groupe politique (second vote ou mandat de liste).

Tous les résidents de l'État ayant la nationalité allemande et résidant de manière permanente à Brandenburg depuis l'âge de 16 ans sont éligibles pour voter. Le nombre de nouveaux électeurs lors de l'élection précédente était d'environ 100 000.

Dans la dernière législature, le SPD était en tête avec 25 représentants, suivi de l'AfD avec 23 et de la CDU avec 15. Alliance 90/Les Verts et Die Linke ont tous deux contribué à 10 représentants, tandis que le groupe 'BVB

